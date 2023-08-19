21 тонна вибухівки в плівці та дрони: в СБУ вперше розповіли, як підривали Кримський міст

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк вперше детально розповів про організацію двох атак на Керченський міст – у жовтні 2022-го та в липні 2023 року.

Деталями цих надсекретних спецоперацій СБУ він поділився в інтерв’ю виданню NV.

Малюк наголосив, що Україна провела операції виключно власними силами, спецслужби інших держав до них жодним чином не причетні.

Глава СБУ також нагадав, що Керченський (Кримський) міст, який сполучає тимчасово окупований Крим із територією РФ, є законною метою для України. Адже саме через нього здійснюються поставки озброєння та техніки для військ РФ на Півдні.

Перша атака: жовтень 2022

За словами Василя Малюка, в СБУ думали над підривом Керченського мосту ще з весни 2022 року.

– Розробкою та реалізацією спецоперації з мостом займався я особисто та двоє моїх довірених співробітників, – зазначив Малюк.

Розглядали низку варіанти, зокрема переправлення вибухівки в товарних вагонах. Однак окупанти заборонили везти залізничною частиною Кримського мосту будь-які вантажі, крім військових.

Зрештою було вирішено застосувати вантажівку з 21 тонною вибухівки (сумішшю гексогену). Щоб непомітно довезти цей вантаж до мосту, працівники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою.

За легендою спецоперації, вантажівка перевозила великі рулони плівки. Вони мали скидатися на цивільний вантаж та не викликати підозри окупантів. “Рулонами” (сумарною вагою 21 тонна в тротиловому еквіваленті) забили цілий контейнер.

Водночас працівники СБУ підібрали таку товщину шару плівки, щоб вибухівку не помітили сканери на пунктах пропуску.

Також вдалося обійти спеціальні “глушилки” на Керченському мосту. Йдеться про РЕБ, які мають збивати GPS-координати на вибухових пристроях.

Спецслужба надала журналістам унікальні фото підготовки до спецоперації.

Вибух на Керченському мосту пролунав 8 жовтня 2022 року, близько 05:40 ранку. Він пошкодив два прольоти автомобільної частини та залізничне полотно, загорівся російський потяг із цистернами, наповненими пальним.

За словами Василя Малюка, проходження вантажу з України до місця вибуху було непростим, однак деталі маршруту СБУ тримає в секреті.

– Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни “закрили” 22 людини – ув’язнили. Інкримінують їм усім співучасть у теракті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти, – наголосив глава СБУ.

За словами Малюка, він міг стежити в режимі реального часу за вибухом на Кримському мосту зі свого кабінету в Києві. Проте як це було можливо, він не розкрив.

Друга атака: липень 2023

Друга спецоперація отримала символічну назву Морський малюк, як і нове покоління надводних дронів, які застосувала Служба безпеки.

Значну роль в організації другої атаки зіграв офіцер на позивний Хантер – керівник одного з управлінь військової контррозвідки. Він працював над створенням морських дронів, які вдарили по Керченському мосту.

Це плавзасоби-камікадзе, начинені вибухівкою, якими можна керувати дистанційно. Вони зроблені з матеріалу, непомітного для російських радіолокаційних станцій.

Уперше їх випробували на кораблях Чорноморського флоту РФ восени минулого року. Йдеться про атаку на фрегати Адмірал Макаров і Адмірал Ессен у Севастопольській бухті.

Після цього кількість вибухівки на дронах збільшили до 850 кг гексогену та модернізували їхню систему управління.

До другої спецоперації проти Кримського мосту були залучені й Військово-морські сили ЗСУ, зокрема командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

У середині липня 2023 року СБУ і ВМС випустили морські дрони у відкрите море і вони вдарили по опорі мосту в ніч на 17 липня. Внаслідок цього обвалився щонайменше проліт автомобільної частини.

– Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною, – пригадав Василь Малюк.

Нещодавно Служба безпеки України вперше показала, які на вигляд надводні дрони SeaBaby (Морський малюк), якими успішно атакували Кримський міст у липні, російський десантний корабель Оленегорский горняк і танкер SIG.

Джерело : Новое время

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