Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України

В Україні продовжується підготовка до нового навчального року. Зокрема, у закладах освіти триває перевірка укриттів, в яких діти та вчителі зможуть сховатися у разі ракетної загрози.

Залежно від безпекової ситуації, в областях з 1 вересня запустять три формати шкільного навчання – очний, онлайн або змішаний.

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалюють обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти.

Яким буде навчання з 1 вересня 2023 року в областях України – читайте далі у матеріалі.

Київ та область

На Київщині та у столиці планують відновити офлайн-навчання, наразі триває робота щодо збільшення кількості укриттів у школах.

– Спецкомісії проводять моніторинг укриттів і приміщень всіх закладів освіти щодо можливості їхнього використання як найпростіших сховищ. Відповідно складають акти оцінки об’єктів. Із метою покращення умов перебування учасників освітнього процесу, а також збільшення кількості місць у найпростіших укриттях, виконуються роботи у 437 закладах освіти, – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Львівська область

На Львівщині лише 7 шкіл із 1 093 розпочнуть новий навчальний рік на дистанційному навчанні, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

– Шкільну освіту у нашій області здобуватимуть понад 294 тиc. дітей у 1 093 закладах. Лише 7 закладів освіти не обладнані укриттями, тому в них діти навчатимуться дистанційно. Школи, в яких учні навчатимуться очно або за змішаною формою, для укриття використовують 1 199 об’єктів, – написав Козицький у Facebook.

Миколаївська область

До очного навчання на Миколаївщині станом на 17 серпня 2023 року підготовлені 75 закладів освіти. З 1 вересня в області переважно навчатимуться дистанційно.

– Школи, які юридично і фізично готові до відкриття, це стосується не найпростіших укриттів, а дійсно бомбосховищ і радіаційних укриттів – це 75 об’єктів із тисячі з чимось. З огляду на безпекову ситуацію, зараз триває обговорення, вираховуємо потенційно небезпечні зони, в яких буде важко зреагувати на повітряну тривогу, – сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Херсонська область

Цьогоріч на деокупованій території Херсонщини працюватимуть 190 шкіл, проте формат навчання залишиться дистанційним. Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Він додав, що можливість повернення дітей за парти розглядатиметься лише після звільнення лівобережжя. Крім того, в області заплановано будівництво 37 укриттів та облаштування тих укриттів, які вже є.

Запорізька область

За словами очільника ОВА Юрія Малашка, з міркувань безпеки навчання у Запорізькій області відбуватиметься онлайн або у змішаному форматі. Наразі тривають перевірки шкіл на відповідність вимогам ДСНС і МОН.

Остаточне рішення щодо дозволів на змішану форму ОВА планує ухвалити після 25 серпня, залежно від результатів обстеження закладів освіти і загальної безпекової ситуації в регіоні.

Сумська область

Наразі 84% освітніх закладів області мають укриття, за цим показником Сумщина є лідером серед прикордонних регіонів.

Як повідомила директорка обласного Департаменту освіти і науки Вікторія Гробова, навчання в області буде здійснюватися, як і минулого року, за очною, змішаною та дистанційною формою.

Формат і алгоритм змішаної форми рекомендується вирішувати на обговоренні педагогічних рад та узгоджувати з батьками. Дистанційна ж форма залишається для закладів, які розташовані у 20-кілометровій зоні.

Харківська область

Понад 1,5% шкіл від загальної мережі у Харківській області потенційно зможуть розпочати навчальний процес у змішаному форматі.

Це 8 закладів Зачепилівської територіальної громади, 1 – Кегичівської та 2 – Сахновщинської, що охоплює понад 3 тис. учнів. Про це на брифінгу повідомив директор облдепартаменту освіти й науки Олексій Литвинов.

За його словами, повернення до офлайн-навчання поки що не розглядають у жодному закладі освіти Харківщини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.