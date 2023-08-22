Повертаються після теракту на Каховській ГЕС: Прокудін назвав чисельність населення Херсонщини

Через регулярні обстріли Херсонської області та підрив Росією Каховської гідроелектростанції в Херсоні залишається близько 60 тис. осіб. Втім, люди все одно повертаються до Херсонщини.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– Якщо брати тільки Херсон, то у лютому – березні приблизно було 60 тис. тут. Зараз, за нашими даними, близько 72 тис. Із тих районів, де було підтоплення Каховської ГЕС, багато людей виїхало, ми евакуювали близько 13,5 тис. із всіх земель, які були підтоплені. Водночас, ми бачимо, в інші регіони, люди хочуть повертатися в Херсон, відвідують свої домівки, відновлюють їх. Тому зараз ми бачимо від 72 тис. до 74 тис. жителів Херсонської області, – розповів він.

Разом із тим, в області і обласному центрі продовжується евакуація цивільного населення, каже глава Херсонської ОВА.

– Сьогодні 94 людини евакуйовані, ми уже скорочуємо це. І на наступному тижні вже тільки будуть евакуйовуватися люди на Хмельниччину, Миколаїв, Одесу, – каже він.

Попри це, люди все частіше повертаються на територію деокупованої Херсонської області, каже Прокудін.

– (Люди повертаються, – Ред.) постійно. Не тільки до Херсона. Навіть у маленькі села, які постійно перебувають під обстрілами, де прилітають авіаційні бомби, там також люди не хочуть виїжджати зі своїх домівок. І це не маргінальні люди. Це нормальні фермери зі своїми будинками, із дітьми, вони не хочуть виїжджати. Зараз із ними працюють соціальні працівники, поліція, волонтери, які їх вмовляють. Але ми не можемо їх змусити, – пояснює очільник ОВА.

Водночас Прокудін каже, що сьогодні існує дуже велика кількість житлових приміщень, які були знищені як обстрілами держави-терориста, так і підривом Каховської греблі з боку Росії.

– Дуже велика кількість домівок, які знищені водою повністю. Із 4 тис. будинків, які були в усій (області, – Ред.), не тільки у Херсоні, а й інших населених пунктах, які були поблизу Дніпра й Інгульця. Ті, які були підтоплені, приблизно 1,4 тис. відновити ми не зможемо. Це потрібно під нуль знищувати будинок і будувати новий. І зараз, звичайно, ці люди у розпачі, – пояснює він.

Очільник Херсонської ОВА каже, що влада надає постраждалим людям прихисток у гуртожитках й інших місцях проживання. Лише у Херсоні таких місць шість, але можна розгорнути ще дев’ять таких прихистків.

Фото: Херсонська ОВА

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.