До Дня державного прапора і Дня Незалежності українських бійців відзначать нагородами – Наєв

До Дня державного прапора та Дня Незалежності українських військовослужбовців відзначать нагородами.

Про це Фактам ICTV повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Вчора він відвідав підрозділ, який нещодавно повернувся зі Сходу після виконання завдання в Серебрянському лісництві, що біля Кремінної на Луганщині.

– Вони виконали завдання, позиції всі залишили, вони навіть проводили наступальні дії, тобто контратакували противника. До Дня державного прапора України і Дня Незалежності відзначимо тих хлопців, які за поданням командування найбільш звитяжно виконали свій солдатський обов’язок, – сказав Наєв.

Також командувач наголосив на необхідності відпочинку для українських військовослужбовців.

Він зазначив, що всі бійці мають відвідати свої родини, оскільки це важливо для підвищення їхньої подальшої мотивації.

Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

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