Російські дрони Ланцет: що про них відомо та чи вплинуть вони на перебіг війни

Російські окупаційні війська все активніше застосовують свої новітні ударні безпілотники Ланцет у повномасштабній війні проти України. Російські пропагандисти стверджують, що цей дрон-камікадзе начебто здатен “кардинально змінити ситуацію на фронті”.

Журналісти української служби BBC з’ясовували, що це за безпілотник та чи дійсно він може вплинути на перебіг війни.

Що відомо про російські дрони Ланцет

Ланцет – це російський безпілотний баражуючий боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника. Ці дрони можуть протягом тривалого часу кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, а згодом стрімко атакувати її.

Свою назву дрон отримав від хірургічного інструмента ланцет, призначеного зокрема для розрізання наривів, прототипу скальпеля. Така назва мала відзначити “хірургічну точність” безпілотника.

Дрон створила російська компанія ZALA Aero, що входить до концерну Калашников. Вона займається безпілотниками з середини 2000-х років, а баражуючими боєприпасами – лише з 2010-х.

Як пояснив у коментарі ВВС на умовах анонімності російський експерт, у міністерстві оборони РФ спочатку не зацікавилися баражуючими дронами, тому російські комерційні компанії не поспішали займатися подібними розробками.

ZALA Aero насамперед розраховувала на експортні поставки своїх нових дронів. Ланцет – не перша розробка ZALA Aero: раніше був випущений дрон Куб, який зараз використовує армія РФ.

Ланцет був представлений улітку 2019 року на військовій виставці в Підмосков’ї. У російських військах зацікавилися цими дронами-камікадзе після їх випробування в Сирії.

Як зазначає ВВС, хоч БПЛА тоді продемонстрували ефективність, у Росії одразу не запустили їх у виробництво, вважаючи занадто дорогою зброєю, для якої в Сирії не завжди можна знайти настільки суттєві цілі.

Однак рашисти почали активно застосовувати Ланцети вже під час повномасштабної війни проти України.

Дрон-камікадзе Ланцет має такі технічні характеристики:

максимальна швидкість останньої модифікації Ланцет-3 становить 110 км/год (в умовах горизонтального польоту) та 300 км/год (під час атаки на ціль);

дальність польоту сягає 40-50 км;

вага безпілотника становить близько 12 кг, з яких бойової осколково-фугасної частини – до 5 кг;

апарат може перебувати в повітрі майже годину.

Що відомо про застосування Ланцетів на фронті в Україні

Російські пропагандисти (так звані військові блогери і представники ЗМІ) наприкінці жовтня – початку листопада почали публікувати значну кількість відеозаписів начебто вдалих застосувань дронів Ланцет на полі бою в Україні.

А в міноборони РФ звітують, що цей апарат є “найефективнішим російським БПЛА”.

Російський пропагандист, експолковник генштабу РФ Михайло Ходарьонок стверджує, що Ланцет начебто перевершує американський баражуючий безпілотник Switchblade-600 за рахунок Х-подібного, а не прямого розміщення крил, що дає переваги під час маневрування та пікірування.

Окупанти часто застосовують дрон-камікадзе Ланцет у парі з російським розвідувальним БПЛА Орлан. Останній має визначити ціль, яку Ланцет згодом вражає. Зазвичай війська РФ таким чином намагаються вивести з ладу зенітно-ракетні системи (ЗРК).

Пропагандист Ходарьонок стверджує, що за допомогою Ланцетів РФ начебто зможе в найближчому майбутньому подолати українську протиповітряну оборону (ППО). Російські пропагандисти також твердять, що ці дрони знищують техніку Збройних сил України на фронті, наприклад гаубиці М777.

Ще на початку жовтня розслідувачі InformNapalm повідомляли, що Росія почала більш активно використовувати в Україні дрони-камікадзе ZALA Ланцет-1 та Ланцет-3. Вони пов’язували це з постачанням Україні американських Switchblade 600.

На початку листопада в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що нещодавно ударні безпілотники Ланцет з’явились на фронті в “широкому використанні”.

І хоча в міноборони РФ твердять, що перехопити чи знищити ці дрони “практично неможливо” завдяки протилазерному захисту, проте практика показує, що збивати їх все ж можна.

Так, Збройні сили України неодноразово звітували про збиття Ланцетів. Наприклад, у липні українські захисники збили ударний безпілотник типу Ланцет, який намагався атакувати радіолокаційну станцію у Миколаївській області. ЗСУ збивали Ланцети і в інших регіонах України. В жовтні Повітряні сили ЗСУ звітували про збиття двох Ланцетів.

Чи дійсно дрони Ланцет можуть вплинути на перебіг війни

Як розповів у коментарі ВВС командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ, спеціаліст з розробки дронів Юрій Касьянов, безпілотники Ланцет можуть дати ворогу певну перевагу на полі бою, проте на підсумок війни це не вплине.

– Я вважаю, що застосування БПЛА типу Ланцет на полі бою безумовно дає певні переваги противнику. Але водночас я не можу сказати, що застосування такого роду зброї може якось кардинально відбитися на перебігу і характері війни. Ні, це не вплине на підсумок війни, – наголосив він.

За словами Касьянова, існують різні методи протидії таким дронам. Наприклад, можна нищити їх ще до запуску, разом із оператором і станцією наведення.

За оцінками Касьянова, проблема полягає в тому, що Україна сьогодні вже не має переваги в безпілотниках, особливо в ударних. На його думку, це пов’язано з тим, що в Україні, на відміну від РФ та Ірану, своєчасно не запустили процес масового виробництва дронів.

– Ми втратили ініціативу в безпілотниках. Противник вже почав масово застосовувати дрони-камікадзе типу Куб і Ланцет, а ми все робимо із запізненням, – вважає Касьянов.

Він уточнив, що українські військові з початку повномасштабної війни мали велику кількість “побутових” дронів, перелаштованих під військові задачі. А промислове виробництво спеціалізованих ударних безпілотників намагаються запустити тільки зараз. І допомоги від західних партнерів у цій сфері небагато.

Коментуючи ефективність російських Ланцетів, експерт звернув увагу на невеликий розмір бойової частини цих дронів і малу дальність їхньої роботи. Наприклад, бойова частина іранських Shahed-136, які РФ масово застосовує під час ударів по Україні, в 10 разів більша, ніж у Ланцета. Дальність польоту російського дрона становить близько 40 км, а іранського – майже півтори тисячі.

Касьянов наголосив, що ці БПЛА виконують абсолютно відмінні задачі. Наприклад, якщо іранський дрон окупанти застосовують для ударів по великих інфраструктурних об’єктах, то Ланцет – це безпілотник поля бою.

Касьянов вважає, що Ланцети на 80% складаються із китайських комплектуючих. Водночас їх фінальна збірка і налаштування вже проводиться на заводах в РФ. Так само в Росії можуть виготовляти для них мікросхеми.

За даними Касьянова, РФ почала самостійно освоювати процес виробництва електромоторів і акумуляторів для безпілотників.

Фото: Kalashnikov Group

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