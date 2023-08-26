Де ведуться бойові дії: в Україні оновили список територій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Затверджено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, повідомляє

На яких територіях України ведуться бойові дії у 2023 році, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Перелік територій України, на яких ведуться бойові дії

Вказаний перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Території, які зазначаються у переліку, поділяються на кілька категорій:

території, які окуповані РФ;

території, на яких ведуться (велися) бойові дії.

А території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділено на:

території можливих бойових дій;

території активних бойових дій.

Перелік територій періодично оновлюється. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати в розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.

Отож, до оновленого переліку територій можливих бойових дій увійшли населені пункти:

Дніпропетровської області: шість громад Нікопольського району, одна громада Криворізького району, чотири громади Синельниківського району.

області: шість громад Нікопольського району, одна громада Криворізького району, чотири громади Синельниківського району. Донецької : 11 громад Покровського району, 13 громад Волноваського району та 12 громад Краматорського району.

: 11 громад Покровського району, 13 громад Волноваського району та 12 громад Краматорського району. Миколаївської : вісім громад Баштанського району, пʼять громад Вознесенського району, 12 громад Миколаївського району.

: вісім громад Баштанського району, пʼять громад Вознесенського району, 12 громад Миколаївського району. Сумської : 2 громади Охтирського району, вісім громад Сумського району, 5 громад Шосткинського району та одна громада Конотопського району.

: 2 громади Охтирського району, вісім громад Сумського району, 5 громад Шосткинського району та одна громада Конотопського району. Херсонської: 32 громади Бериславського району, 12 громад Херсонського району, дві громади Каховського району.

Детальніший список територій не лише можливих бойових дій, а й тих, де ведуться активні бойові дії дивіться за посиланням або нижче у документі.

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