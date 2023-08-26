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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Де ведуться бойові дії: в Україні оновили список територій

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Затверджено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На яких територіях України ведуться бойові дії у 2023 році, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Перелік територій України, на яких ведуться бойові дії

Вказаний перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Території, які зазначаються у переліку, поділяються на кілька категорій:

  • території, які окуповані РФ;
  • території, на яких ведуться (велися) бойові дії.

А території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділено на:

  • території можливих бойових дій;
  • території активних бойових дій.

Перелік територій періодично оновлюється. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати в розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.

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Гроші, гривня,

Отож, до оновленого переліку територій можливих бойових дій увійшли населені пункти:

  • Дніпропетровської області: шість громад Нікопольського району, одна громада Криворізького району, чотири громади Синельниківського району.
  • Донецької: 11 громад Покровського району, 13 громад Волноваського району та 12 громад Краматорського району.
  • Миколаївської: вісім громад Баштанського району, пʼять громад Вознесенського району, 12 громад Миколаївського району.
  • Сумської: 2 громади Охтирського району, вісім громад Сумського району, 5 громад Шосткинського району та одна громада Конотопського району.
  • Херсонської: 32 громади Бериславського району, 12 громад Херсонського району, дві громади Каховського району.

Детальніший список територій не лише можливих бойових дій, а й тих, де ведуться активні бойові дії дивіться за посиланням або нижче у документі.

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