Де ведуться бойові дії: в Україні оновили список територій
На яких територіях України ведуться бойові дії у 2023 році, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Перелік територій України, на яких ведуться бойові дії
Вказаний перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Території, які зазначаються у переліку, поділяються на кілька категорій:
- території, які окуповані РФ;
- території, на яких ведуться (велися) бойові дії.
А території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділено на:
- території можливих бойових дій;
- території активних бойових дій.
Перелік територій періодично оновлюється. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати в розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.
Отож, до оновленого переліку територій можливих бойових дій увійшли населені пункти:
- Дніпропетровської області: шість громад Нікопольського району, одна громада Криворізького району, чотири громади Синельниківського району.
- Донецької: 11 громад Покровського району, 13 громад Волноваського району та 12 громад Краматорського району.
- Миколаївської: вісім громад Баштанського району, пʼять громад Вознесенського району, 12 громад Миколаївського району.
- Сумської: 2 громади Охтирського району, вісім громад Сумського району, 5 громад Шосткинського району та одна громада Конотопського району.
- Херсонської: 32 громади Бериславського району, 12 громад Херсонського району, дві громади Каховського району.
Детальніший список територій не лише можливих бойових дій, а й тих, де ведуться активні бойові дії дивіться за посиланням або нижче у документі.
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