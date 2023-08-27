Можуть вдарити найближчим часом. Для чого РФ вночі піднімала 11 стратегів Ту-95МС

У ніч проти 27 серпня росіяни піднімали в повітря 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із потенціалом пуску в 88 ракет.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко проаналізував, про що свідчить поведінка РФ і чому ворог не випустив ці ракети.

– Такої кількості вони все одно не випустили б. По-перше, тому, що у них зараз накопичений потенціал БК орієнтовно до 30 ракет. По-друге, показник ракет, що завантажуються на Ту-95МС, на сьогодні, в середньому 4 на літак, – вказує експерт.

Коваленко зазначив, що у підсумку був здійснений пуск до 8 цілей, 4 з яких були збиті, а решта, згідно з офіційними заявами, могли виявитися обманками. Пуск здійснювався з 5 літаків з 11. Тобто по 1-2 ракети з літака.

Також експерт звернув увагу, що пуск здійснювався в районі Енгельса. Раніше пуски Х-101/555 здійснювалися з повітряного простору над Каспійським морем. З інших локацій пуски цих ракет були рідкістю.

– Простежується спроба змінити тактику нанесення ракетних ударів, вибрати максимально оптимальну як локацію, так і комплекс засобів, що вражають і відволікають. Зміна локації, це промацування нового маршруту польоту ракети, реакції нашої ППО, – пише Коваленко.

Щодо кількості літаків, то застосування більшої кількості Ту-95МС, ніж відбувається пусків, може бути обумовлене демонстрацією підвищеної загрози масованого удару, що максимально активізує все ППО по Україні, що фіксує РФ.

Цей удар не мав мети знищити десятки об’єктів та влаштувати пекельну ніч.

– У цьому випадку була розвідка, виявлення ППО з урахуванням нової тактики нанесення ударів. І якщо командування РВВ залишилося задоволене результатом, то справжнього удару можна очікувати найближчим часом, – наголошує експерт.

Джерело: Олександр Коваленко

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