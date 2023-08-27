Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Загострення боротьби за владу в РФ: аналітики пояснили, що буде після смерті Пригожина
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Днями отримають документи. Румунія готова розпочати навчання українських пілотів на F-16

Винищувачі F-16 для України
Фото: Факти ICTV

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв’ю Financial Times повідомив, що його країна найближчими днями очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Я очікую оформлення документів (для навчання пілотів – Ред.) у найближчі кілька днів, і це остання перешкода, – сказав він. 

Чолаку додав, що вся логістика вже підготовлена.

Нагадаємо, Юрій Ігнат повідомив, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, розпочали навчання у Данії.

За його словами, це лише перша хвиля українських бійців, які будуть навчатися на F-16, згодом будуть друга та третя хвилі.

Раніше ми розповідали, що  військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі національного марафону Єдині новини назвав маячнею закиди про те, що нашим військовим на опанування F-16 потрібно 1-1,5 року.

На думку експерта цей процес може зайняти максимум кілька місяців. 

Читайте також
Україна отримає винищувачі F-16 у недалекому майбутньому – Міллі
F-16

Військові навчання, Винищувач F-16, ЗСУ, Румунія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Подарунок на державні свята або підготовка до осені: експерти оцінили нещодавні успішні операції ЗСУ
ЗСУ, українська армія
Україна отримає винищувачі F-16 у недалекому майбутньому – Міллі
F-16
На АЗС у Румунії сталося кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали
Днями отримають документи. Румунія готова розпочати навчання українських пілотів на F-16
В Австралії під час навчань впав літак Osprey. Загинуло троє морських піхотинців США
військовий літак Osprey
Україна та РФ ведуть бої за “вишки Бойка” в Чорному морі – розвідка Британії
Морська авіація Чорноморського флоту РФ
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
Днями отримають документи. Румунія готова розпочати навчання українських пілотів на F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Днями отримають документи. Румунія готова розпочати навчання українських пілотів на F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Днями отримають документи. Румунія готова розпочати навчання українських пілотів на F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Днями отримають документи. Румунія готова розпочати навчання українських пілотів на F-16
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь