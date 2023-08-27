Днями отримають документи. Румунія готова розпочати навчання українських пілотів на F-16
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв’ю Financial Times повідомив, що його країна найближчими днями очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
– Я очікую оформлення документів (для навчання пілотів – Ред.) у найближчі кілька днів, і це остання перешкода, – сказав він.
Чолаку додав, що вся логістика вже підготовлена.
Нагадаємо, Юрій Ігнат повідомив, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, розпочали навчання у Данії.
За його словами, це лише перша хвиля українських бійців, які будуть навчатися на F-16, згодом будуть друга та третя хвилі.
Раніше ми розповідали, що військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі національного марафону Єдині новини назвав маячнею закиди про те, що нашим військовим на опанування F-16 потрібно 1-1,5 року.
На думку експерта цей процес може зайняти максимум кілька місяців.