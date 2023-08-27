Днями отримають документи. Румунія готова розпочати навчання українських пілотів на F-16

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв’ю Financial Times повідомив, що його країна найближчими днями очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

– Я очікую оформлення документів (для навчання пілотів – Ред.) у найближчі кілька днів, і це остання перешкода, – сказав він.

Чолаку додав, що вся логістика вже підготовлена.

Нагадаємо, Юрій Ігнат повідомив, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, розпочали навчання у Данії.

За його словами, це лише перша хвиля українських бійців, які будуть навчатися на F-16, згодом будуть друга та третя хвилі.

Раніше ми розповідали, що військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі національного марафону Єдині новини назвав маячнею закиди про те, що нашим військовим на опанування F-16 потрібно 1-1,5 року.

На думку експерта цей процес може зайняти максимум кілька місяців.

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