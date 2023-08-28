У РФ лишилося до 585 ракет, ще близько 118 здатна виготовляти щомісяця – ГУР

За даними української розвідки, РФ має ще приблизно 585 ракет (без урахування Х-22), здатних долати відстань понад 500 км, якими вона найчастіше атакує Україну, повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, якщо говорити про балістичні та крилаті ракети Іскандер – їх приблизно 270 одиниць, Калібрів лишилося орієнтовно 140.

– Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, за нашими підрахунками, – близько 100 ракет, – уточнив розвідник.

Також у росіян ще може лишитися до 75 одиниць Кинджалів, а от ракети Х-101 вони економлять, бо їх запаси вже критично малі. Водночас, як зауважив Скібіцький, останніх вони здатні виготовляти до 40 одиниць щомісяця, хоча насправді ці плани не виконуються.

– Передусім це пов’язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор – Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть Калібрами, які ми успішно збиваємо, – пояснив він.

Попри це, як повідомив представник розвідки, з весни РФ змогла наростити виробництво ракет. Наприклад, у серпні вона планує випустити близько 118 ракет Кинджал, Іскандер-М, Іскандер-К, Калібр, Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).

– Крім шести Кинжалів, росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет Іскандер-М, 12 крилатих Іскандер-К, 20 Калібрів, близько 40 Х-101. Також вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс – Х-32, – уточнив він.

Скібіцький каже, що РФ може поставляти не більше 10 таких модернізованих ракет щомісяця, а реальне виробництво відстає від планів.

Через обмеженість запасів та виробництва певних видів ракет Росія починає застосовувати нові підходи і тактичні прийоми, і, найімовірніше, змінює методику вибору цілей на території України, підсумував розвідник.

Вночі 28 серпня РФ завдала удару по Україні шістьма ракетами морського та повітряного базування. Підрозділи Сил протиповітряної оборони знищили чотири Калібри та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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