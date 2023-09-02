Генштаб: окупанти у Волновасі погрожують вислати дітей до РФ, якщо ті не підуть до школи
У тимчасово захопленій Волновасі та інших населених пунктах цього району в Донецькій області російські окупанти склали протоколи про неналежне виконання окремими батьками їхніх обов’язків.
Про такі факти Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму зведенні 2 вересня.
За даними української сторони, представники російських окупаційних адміністрацій протягом двох тижнів, із 15 до 30 серпня, змушували школярів до навчання за російською програмою та агітували місцевих брати участь у виборах та голосуванні за кандидатів від партії Єдина Росія.
До родин, які, зокрема, відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідувалися представники “районних відділів освіти” у супроводі ФСБшників.
Мета таких візитів – влаштувати профілактичні бесіди на тему “дотримання норм російського законодавства про обов’язкове здобуття середньої освіти”.
Зрештою, на батьків склали протоколи про неналежне виконання їхніх обов’язків і попередили, що після трьох таких протоколів позбавлять їх батьківських прав.
Дітей за таких обставин погрожують передати під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території Росії.
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