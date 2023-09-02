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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Генштаб: окупанти у Волновасі погрожують вислати дітей до РФ, якщо ті не підуть до школи

російські окупанти
Фото: Getty Images

У тимчасово захопленій Волновасі та інших населених пунктах цього району в Донецькій області російські окупанти склали протоколи про неналежне виконання окремими батьками їхніх обов’язків.

Про такі факти Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму зведенні 2 вересня.

За даними української сторони, представники російських окупаційних адміністрацій протягом двох тижнів, із 15 до 30 серпня, змушували школярів до навчання за російською програмою та агітували місцевих брати участь у виборах та голосуванні за кандидатів від партії Єдина Росія.

До родин, які, зокрема, відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідувалися представники “районних відділів освіти” у супроводі ФСБшників.

Мета таких візитів – влаштувати профілактичні бесіди на тему “дотримання норм російського законодавства про обов’язкове здобуття середньої освіти”.

Зрештою, на батьків склали протоколи про неналежне виконання їхніх обов’язків і попередили, що після трьох таких протоколів позбавлять їх батьківських прав.

Дітей за таких обставин погрожують передати під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Волноваха, Генеральний штаб України, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія, Росія, РФ
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