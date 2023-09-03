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Ще два судна успішно пройшли тимчасовим зерновим коридором – Зеленський

Зернова угода

Ще два судна успішно пройшли українським тимчасовим “зерновим коридором”.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

– Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості. Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору. Ми закликаємо союзників підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони. Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі та поза його межами, – написав він.

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія заявила про припинення домовленостей щодо зернової угоди.

На початку серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про намір відродити Чорноморську зернову угоду в розширеному обсязі та закликав західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу для миру між РФ та Україною.

Видання Bild із посиланням на експерта повідомило, що президент РФ Володимир Путін може повернутися до зернової угоди через тиск Туреччини та Китаю.

Фото: Олександр Кубраков

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зерно, Чорноморська зернова ініціатива
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