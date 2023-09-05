Величні люди, які рятують героїв, повертають життя і силу: Зеленський про візит на Донбас

Надзвичайно важливо підтримувати українських воїнів, спілкуватися з комбригами, комбатами. Україні корисно чути від тих, хто йде у бій, чого саме не вистачає, чого достатньо і що саме необхідно змінити.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 558 доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ – усе почули, хлопці, – запевнив глава держави.

Президент під час візиту на Донбас нагородив українських військових лікарів, подякував колективам стабпунктів. На його думку, це величні люди, які рятують героїв, повертають життя та силу.

– Справжній український характер, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів. І знову знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам, – наголосив Зеленський.

Глава держави відзначив хоробрість українських бійців – понад 50 нагород. Він вручив Золоті Зірки Героям України – майору Олегу Дмитруку з ДШВ та полковнику Віктору Сікозі з морської піхоти.

На думку Зеленського, всі такі нагороди та відзнаки – це символи успіху України, докази сили, незламності нашого народу.

– Слава всім, хто б’ється заради України! Усім, хто працює заради нашої української сили. Усім у світі, хто нам постійно допомагає! Хто з нами! І дякую за шеврони вам особисто, наші хлопці, дівчата – усі бійці, дякую за прапори сьогодні. Я буду все це берегти, – стверджує президент.

Джерело : Офіс президента

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