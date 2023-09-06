Зеленський: Удар по ринку в Костянтинівці – навмисний теракт Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по ринку в Костянтинівці – це навмисний теракт Росії.

Про це він сказав на спільній пресконференція з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Києві.

Зеленський зазначив, що коли Збройні сили України здійснюють позитивні наступальні кроки, Росія завжди завдає ударів по цивільному населенню та об’єктах.

Президент наголосив, що бував у Костянтинівці й добре знає місце, по якому російські терористи завдали удару.

– Щодо чергового російського теракту на Донбасі у місті Костянтинівка, який відбувся сьогодні, удар просто по ринку, по магазинах, по аптеці… це цивільне місце, там немає ніяких військових частин і близько. Удар був навмисний. Ми розуміємо, що вони роблять. Це те саме, що й було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських Сил оборони, у тому напрямку росіяни завжди б’ють по цивільних громадянах і цивільних об’єктах, куди дістають тими чи іншими видами ракет або артилерії. Ми прекрасно знаємо цей напрямок. Ми розуміємо, що вони били навмисно, – сказав Зеленський.

Глава держави також прокоментував російські заяви про нібито якийсь український літак, який “не туди влучив”.

– Це абсолютна брехня. Ми розуміємо, що там відбувається і з яких видів (озброєння) вони вдарили по нас. Вони завжди б’ють у цьому регіоні. А зараз вони навмисно прицільно вдарили по ринку, – наголосив президент України.



Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що внаслідок ракетного удару по ринку у Костянтинівці постраждали 44 людини.

16 з них загинули, ще 28 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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