Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський: Удар по ринку в Костянтинівці – навмисний теракт Росії

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по ринку в Костянтинівці – це навмисний теракт Росії.

Про це він сказав на спільній пресконференція з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Києві.

Зеленський зазначив, що коли Збройні сили України здійснюють позитивні наступальні кроки, Росія завжди завдає ударів по цивільному населенню та об’єктах. 

Президент наголосив, що бував у Костянтинівці й добре знає місце, по якому російські терористи завдали удару. 

– Щодо чергового російського теракту на Донбасі у місті Костянтинівка, який відбувся сьогодні, удар просто по ринку, по магазинах, по аптеці… це цивільне місце, там немає ніяких військових частин і близько. Удар був навмисний. Ми розуміємо, що вони роблять. Це те саме, що й було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських Сил оборони, у тому напрямку росіяни завжди б’ють по цивільних громадянах і цивільних об’єктах, куди дістають тими чи іншими видами ракет або артилерії. Ми прекрасно знаємо цей напрямок. Ми розуміємо, що вони били навмисно, – сказав Зеленський. 

Глава держави також прокоментував російські заяви про нібито якийсь український літак, який “не туди влучив”. 

– Це абсолютна брехня. Ми розуміємо, що там відбувається і з яких видів (озброєння) вони вдарили по нас. Вони завжди б’ють у цьому регіоні. А зараз вони навмисно прицільно вдарили по ринку,  – наголосив президент України.


Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що внаслідок ракетного удару по ринку у Костянтинівці постраждали 44 людини.

16 з них загинули, ще 28 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Читайте також
Зеленський показав кадри влучання ракети по ринку у Костянтинівці
Удар по Костянтинівці

Донецька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський показав кадри влучання ракети по ринку у Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
РФ вдарила балістикою по ринку у Костянтинівці: 16 загиблих, 34 постраждалих
Зеленський: Удар по ринку в Костянтинівці – навмисний теракт Росії
Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко
Зеленський: Удар по ринку в Костянтинівці – навмисний теракт Росії
РФ завершує підготовку штурмзагонів, тривають запеклі бої – Сирський про ситуацію на сході
Олександр Сирський
Зеленський звільнив Кириленка з посади очільника Донецької ОВА
Павло Кириленко

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
Зеленський: Удар по ринку в Костянтинівці – навмисний теракт Росії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
Зеленський: Удар по ринку в Костянтинівці – навмисний теракт Росії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
Зеленський: Удар по ринку в Костянтинівці – навмисний теракт Росії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (06.09.2023)
Зеленський: Удар по ринку в Костянтинівці – навмисний теракт Росії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь