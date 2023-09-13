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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ворог відчує результати: Зеленський провів військовий кабінет

Ворог відчує результати: Зеленський провів військовий кабінет
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський другий день поспіль збирає засідання військового кабінету.

Водночас сьогодні, як зауважив глава держави, деталей не буде.

– Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує, – наголосив Зеленський.

Зараз дивляться

На засіданні військового кабінету 12 вересня обговорили вузьке коло питань, які стосувалися забезпечення контрнаступу Сил оборони України та підготовки до зустрічних дій ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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