Ворог відчує результати: Зеленський провів військовий кабінет

Президент Володимир Зеленський другий день поспіль збирає засідання військового кабінету.

Водночас сьогодні, як зауважив глава держави, деталей не буде.

– Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує, – наголосив Зеленський.

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На засіданні військового кабінету 12 вересня обговорили вузьке коло питань, які стосувалися забезпечення контрнаступу Сил оборони України та підготовки до зустрічних дій ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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