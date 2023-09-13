Враг почувствует результаты: Зеленский провел военный кабинет

Президент Владимир Зеленский второй день подряд собирает заседание военного кабинета.

В то же время сегодня, как отметил глава государства, деталей не будет.

— Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует, — подчеркнул Зеленский.

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На заседании военного кабинета 12 сентября обсудили узкий круг вопросов, которые касались обеспечения контрнаступления Сил обороны Украины и подготовки к встречным действиям врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 567-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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