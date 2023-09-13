Враг почувствует результаты: Зеленский провел военный кабинет
Президент Владимир Зеленский второй день подряд собирает заседание военного кабинета.
В то же время сегодня, как отметил глава государства, деталей не будет.
— Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует, — подчеркнул Зеленский.
На заседании военного кабинета 12 сентября обсудили узкий круг вопросов, которые касались обеспечения контрнаступления Сил обороны Украины и подготовки к встречным действиям врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 567-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко