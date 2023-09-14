Москва, Мінськ, Ростов-на-Дону. Найбільші перемоги України проти російського флоту

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за даними командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Олексія Неїжпапи, співвідношення сил та засобів Військово-морських сил України та російського Чорноморського флоту становило 12 до 1.

Після року великої війни у зв’язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн-партнерів різниця цих потенціалів зменшилася втричі.

Водночас, попри величезну різницю у можливостях, українські захисники продовжують завдавати росіянам клопоту на морі, використовуючи власну та західну зброю.

Зараз дивляться

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року росіяни втратили 20 кораблів та катерів, а також один підводний човен.

24 березня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області українські захисники знищили десантний корабель Саратов. Він брав участь в анексії Криму і вторгненні до Грузії.

БДК Саратов у складі групи кораблів прибув до порту Бердянськ 21 березня 2022 року для вивантаження техніки і десанту. Водночас не пройшло і тижня, як Саратов був знищений українськими військами за допомогою ракети Точка-У.

Також пошкодження тоді отримали великі десантні кораблі Цезар Куніков і Новочеркаськ.

7 травня стало відомо, що російський катер типу Серна був знищений на захопленому росіянами острові Зміїний у Чорному морі за допомогою багатоцільового ударного безпілотника Bayraktar TB2, що належить Збройним силам України.

12 травня у Чорному морі загорівся один із найновіших у російському флоті кораблів – судно тилового забезпечення Всеволод Бобров. Невдача спіткала російське судно завдяки успішним діям українських захисників. Водночас кораблю вдалось евакуювалось до Севастополя.

3 квітня українські захисники пошкодили фрегат російського флоту типу Адмірал Ессен. Цей корабель неодноразово випускав ракети по мирних українських містах, зокрема по Одесі.

Найбільшою здобиччю українських захисників став флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва.

13 квітня 2022 року знищити корабель, що брав участь в атаці на острів Зміїний, ВМС України допомогли українські ракети Нептун, погодні умови та самовпевненість окупантів.

Потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ Москви мало два значення для війни – військово-стратегічне та ідеологічно-політичне.

Це зламало плани Кремля повністю захопити Південь України, зокрема смугу – Азов, Чорне море і до Придністров’я, а також змусило росіян не почуватись всесильними у морі.

Згодом операція дала Україні можливість деокупувати острів Зміїний і розпочати зернову угоду.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

Окрім того, весною українським оборонцям вдалось знищити чи пошкодити кілька катерів Раптор.

29 жовтня внаслідок атаки дронів “бавовна” пролунала у Севастополі.

В Міністерстві оборони Росії заявили про “незначні пошкодження морського тральщика Іван Голубець, призначеного для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз.

Внаслідок атаки, ймовірно, було пошкоджено також судна Адмірал Григорович та Адмірал Макаров.

24 травня 2023 року надводним дроном в акваторії Чорного моря було атаковано розвідувальне судно Іван Хурс. У Міноборони РФ стверджують, що нібито ЗСУ атакували корабель трьома безпілотними катерами приблизно за 140 км від протоки Босфор.

4 серпня в бухті Новоросійська Краснодарського краю РФ було підбито великий десантний корабель Оленегорский горняк.

Хоча в Міноборони РФ заявляли про “відбиття спроби атаки на військово-морську базу Новоросійськ”, мережу заполонили кадри, як похилене на бік судно буксирують до берега.





Останьою успішною атакою на флот РФ став удар 13 вересня по Севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму.

За даними української розвідки були підбиті російський великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.

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