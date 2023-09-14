Москва, Минск, Ростов-на-Дону. Самые большие победы Украины против российского флота

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, по данным командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы, соотношение сил и средств Военно-морских сил Украины и российского Черноморского флота составляло 12 к 1.

После года большой войны в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран-партнеров разница этих потенциалов уменьшилась втрое.

В то же время, несмотря на огромную разницу в возможностях, украинские защитники продолжают доставлять россиянам хлопот на море, используя собственное и западное оружие.

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По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года россияне потеряли 20 кораблей и катеров.

24 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. Он участвовал в аннексии Крыма и вторжении в Грузию.

БДК Саратов в составе группы кораблей прибыл в порт Бердянск 21 марта 2022 года для выгрузки техники и десанта. В то же время не прошло и недели, как Саратов был уничтожен украинскими войсками с помощью ракеты Точка-У.

Также повреждения тогда получили большие десантные корабли Цезарь Куников и Новочеркасск.

7 мая стало известно, что российский катер типа Серна был уничтожен на захваченном россиянами острове Змеиный в Черном море с помощью многоцелевого ударного беспилотника Bayraktar TB2, принадлежащего Вооруженным силам Украины.

12 мая в Черном море загорелся один из самых новых в российском флоте кораблей — судно тылового обеспечения Всеволод Бобров. Неудача постигла российское судно благодаря успешным действиям украинских защитников. В то же время кораблю удалось эвакуироваться в Севастополь.

3 апреля украинские защитники повредили фрегат российского флота типа Адмирал Эссен. Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в частности по Одессе.

Самой большой добычей украинских защитников стал флагман Черноморского флота РФ — крейсер Москва.

13 апреля 2022 года уничтожить корабль, участвовавший в атаке на остров Змеиный, ВМС Украины помогли украинские ракеты Нептун, погодные условия и самоуверенность оккупантов.

Потопление флагмана Черноморского флота РФ Москвы имело два значения для войны — военно-стратегическое и идеологически-политическое.

Это сломало планы Кремля полностью захватить Юг Украины, в частности полосу — Азов, Черное море и до Приднестровья, а также заставило россиян не чувствовать себя всесильными в море.

Впоследствии операция дала Украине возможность деоккупировать остров Змеиный и начать зерновую сделку.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

Кроме того, весной украинским защитникам удалось уничтожить или повредить несколько катеров Раптор.

29 октября в результате атаки дронов “хлопок” раздался в Севастополе.

В Министерстве обороны России заявили о “незначительных повреждениях морского тральщика Иван Голубец, предназначенного для проведения за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.

В результате атаки, вероятно, были повреждены также суда Адмирал Григорович и Адмирал Макаров.

24 мая 2023 года надводным дроном в акватории Черного моря было атаковано разведывательное судно Иван Хурс. В Минобороны РФ утверждают, что якобы ВСУ атаковали корабль тремя беспилотными катерами примерно в 140 км от пролива Босфор.

4 августа в бухте Новороссийска Краснодарского края РФ был подбит большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Хотя в Минобороны РФ заявляли об “отражении попытки атаки на военно-морскую базу Новороссийск”, сеть заполонили кадры, как покосившееся на бок судно буксируют к берегу.





Последней успешной атакой на флот РФ стал удар 13 сентября по Севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму.

По данным украинской разведки были подбиты российский большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону.

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