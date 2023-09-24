Росіяни зібрали велике угруповання для втримання Бахмута, але є нюанс – Черник

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни накопичили угруповання чисельністю 110 тисяч військових, щоб втримати Бахмут. Однак ці сили не мають достатньої кількості важкої техніки, що ставить під сумнів їхні плани.

Про це в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL розповів військовий експерт Петро Черник.

– Таке може бути. Не треба недооцінювати ворога. 110 тисяч люду – це неймовірно багато. Поясню, чому вони це роблять. Усе через Бахмут. Здати вони його не можуть, і зрозуміло чому. Будуть битися до останнього патрона, до останнього солдата. Як вони мислять? Не можуть далі просунутися, Бахмут треба тримати, треба створювати точку тиску, куди, за їхньою логікою, ми будемо знімати сили і засоби із Бахмутського плацдарму. Це логічно, – зазначив аналітик.

Водночас, за словами експерта, цю сконцентровану силу потрібно забезпечити нормальною технікою. Аналітик нагадав, що “суто по книжці” 40-тисячний корпус потребує 725 танків, 2,5 тис. броньованих машин, тисячу стволів артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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Петро Черник зазначив, що росіяни не мають такої кількості техніки.

– Якщо знайдуть на 100 тис. 500 танків, це буде добре. Відкриті джерела кажуть, що в них ледве 500 броньованих машин, а треба 5 тис. І треба 2 тис. стволів. Немає цього. Якщо вийдуть на показники у 50% забезпечення технікою, це для них буде фантастика. Але є нюанс. Бахмут вони брали не технікою, а піхотою, і 100 тис. – це багато. Ми впоралися в Бахмуті? Впоралися. Ми їх винищили. Далі Бахмута вони просунутися не можуть. Але 100 тис. – це забагато, їх також доведеться нищити, – зазначив експерт.

Аналітик також радить не боятися часткових успіхів ворога. Він нагадав, що під час жодної війни у світі не траплялося так, “щоб одні нескінченно наступали, а другі нескінченно відступали” – навіть ті, хто зазнають стратегічної поразки, все одно наступають і можуть мати успіх.

– Друга світова війна, 1944-1945 рік. Німці ще під Сталінградом зрозуміли, що їм кінець, але вирішили битися на смерть. Арденнська операція, так званий Арденнський виступ у бік південно-західної Бельгії. Вони тоді прорвали оборону США на 100 км. Це був серйозний успіх. Але перебіг війни це не змінило. І у росіян можуть бути якісь часткові успіхи, і це треба спокійно приймати. Бої і битви можуть бути програні. Важливо виграти війну, – зазначив аналітик.

Нагадаємо, всередині вересня Сили оборони звільнили села Андріївка та Кліщіївка і впритул наблизилися до Бахмуту.

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