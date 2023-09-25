Прикордонники відбили спробу росіян проникнути на Харківщину і звести укріплення
У Куп’янському районі Харківської області прикордонники разом з бійцями ЗСУ витіснили окупантів за межі України.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Зазначено, що будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону.
Розвідники вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебувало близько півтора десятка росіян.
– Кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли вороги почали тікати з території України, наші захисники відкрили вогонь із танків та мінометів, – розповіли у ДПСУ.
Раніше у полон до українських прикордонників потрапив колишній мер російського міста Чайковський у Пермському краї РФ.
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк