Прикордонники відбили спробу росіян проникнути на Харківщину і звести укріплення

У Куп’янському районі Харківської області прикордонники разом з бійцями ЗСУ витіснили окупантів за межі України.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Зазначено, що будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону.

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Розвідники вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебувало близько півтора десятка росіян.

– Кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли вороги почали тікати з території України, наші захисники відкрили вогонь із танків та мінометів, – розповіли у ДПСУ.

Раніше у полон до українських прикордонників потрапив колишній мер російського міста Чайковський у Пермському краї РФ.

Джерело : Держприкордонслужба

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