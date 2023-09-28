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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Буданов обговорив з британською експерткою шляхи звільнення Криму

Буданов обговорив з британською експерткою шляхи звільнення Криму

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зустрівся із британською експерткою з питань Росії доктором Джейд МакГлинн.

Про це повідомляють на сайті ГУР МО.

Під час зустрічі Буданов з МакГлинн, яка бере активну участь у роботі Кримської платформи, предметно обговорив шляхи звільнення українського півострова від російських окупантів.

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Більше деталей не повідомляється.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів подробиці про своє навчання в аспірантурі Острозької академії за спеціальністю Політологія.

Він повідомив, що писатиме докторську дисертацію на тему: Глобальна взаємодія між спецслужбами в усьому світі, їхній вплив на свою внутрішню політику.

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Кирило Буданов

Фото: ГУР

Кирило Буданов, Крим, Розвідка
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