Буданов обговорив з британською експерткою шляхи звільнення Криму

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зустрівся із британською експерткою з питань Росії доктором Джейд МакГлинн.

Про це повідомляють на сайті ГУР МО.

Під час зустрічі Буданов з МакГлинн, яка бере активну участь у роботі Кримської платформи, предметно обговорив шляхи звільнення українського півострова від російських окупантів.

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Більше деталей не повідомляється.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів подробиці про своє навчання в аспірантурі Острозької академії за спеціальністю Політологія.

Він повідомив, що писатиме докторську дисертацію на тему: Глобальна взаємодія між спецслужбами в усьому світі, їхній вплив на свою внутрішню політику.

Фото: ГУР

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