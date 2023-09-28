Іран може надати РФ далекобійні ракети після завершення обмежень ООН у жовтні – ISW
Іран може домовитися з Росією про постачання далекобійних ракет після завершення в жовтні терміну дії резолюції Ради безпеки ООН, яка забороняє Тегерану такі угоди.
Про це йдеться в аналізі американського Інституту з вивчення війни (ISW).
18 жовтня 2023 року закінчується дії резолюції Радбезу ООН 2231, ухваленої в липні 2015 року. Цей документ обмежує можливості Ірану легально продавати далекобійні ракети з радіусом дії 300 і більше кілометрів.
Згідно зі звітами української та ізраїльської розвідок, Росія хоче придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Обидві мають радіус дії 300 км і більше.
У серпні глава Міноборони РФ Сергій Шойгу цікавився іранським стендом на військовій виставці в Москві. Офіційні представники Ірану показали йому різні ракетні системи, включно із Zolfaghar.
19 вересня Шойгу полетів до Тегерана, щоб обговорити “зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном”. Йому знову демонстрували іранський арсенал безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил у Тегерані.
Шойгу також обговорював завершення терміну дії ракетних обмежень резолюції Радбезу ООН із міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.
За оцінкою ISW, завершення терміну дії ракетних обмежень Радбезу ООН у жовтні дасть Ірану можливість експортувати ракети та пов’язані з ними технології без міжнародного контролю, зокрема й до РФ.
Хоча Велика Британія, Франція та Німеччина оголосили, що збережуть наявні ракетні обмеження щодо Ірану після 18 жовтня.
В аналізі зазначається, що Іран прагне отримати гроші від РФ в обмін на постачання ракет. Крім того, Тегеран може очікувати допомоги від Росії щодо розвитку своїх ракетних програм.
Іран володіє найбільшим і найрізноманітнішим ракетним арсеналом на Близькому Сході, оскільки вклав значні кошти в програму протягом останніх п’яти-семи років.
Раніше директор Моссаду Девід Барнеа повідомляв, що Іран має намір передати РФ ракети малої та великої дальності.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко