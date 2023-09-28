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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Іран може надати РФ далекобійні ракети після завершення обмежень ООН у жовтні – ISW

Іран
Фото: Depositphotos

Іран може домовитися з Росією про постачання далекобійних ракет після завершення в жовтні терміну дії резолюції Ради безпеки ООН, яка забороняє Тегерану такі угоди.

Про це йдеться в аналізі американського Інституту з вивчення війни (ISW).

18 жовтня 2023 року закінчується дії резолюції Радбезу ООН 2231, ухваленої в липні 2015 року. Цей документ обмежує можливості Ірану легально продавати далекобійні ракети з радіусом дії 300 і більше кілометрів.

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Згідно зі звітами української та ізраїльської розвідок, Росія хоче придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Обидві мають радіус дії 300 км і більше.

У серпні глава Міноборони РФ Сергій Шойгу цікавився іранським стендом на військовій виставці в Москві. Офіційні представники Ірану показали йому різні ракетні системи, включно із Zolfaghar.

19 вересня Шойгу полетів до Тегерана, щоб обговорити “зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном”. Йому знову демонстрували іранський арсенал безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил у Тегерані.

Шойгу також обговорював завершення терміну дії ракетних обмежень резолюції Радбезу ООН із міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.

За оцінкою ISW, завершення терміну дії ракетних обмежень Радбезу ООН у жовтні дасть Ірану можливість експортувати ракети та пов’язані з ними технології без міжнародного контролю, зокрема й до РФ.

Хоча Велика Британія, Франція та Німеччина оголосили, що збережуть наявні ракетні обмеження щодо Ірану після 18 жовтня.

В аналізі зазначається, що Іран прагне отримати гроші від РФ в обмін на постачання ракет. Крім того, Тегеран може очікувати допомоги від Росії щодо розвитку своїх ракетних програм.

Іран володіє найбільшим і найрізноманітнішим ракетним арсеналом на Близькому Сході, оскільки вклав значні кошти в програму протягом останніх п’яти-семи років.

Раніше директор Моссаду Девід Барнеа повідомляв, що Іран має намір передати РФ ракети малої та великої дальності.

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Іран може надати РФ далекобійні ракети після завершення обмежень ООН у жовтні – ISW

Джерело: ISW
Іран, балістична ракета, Ракета, Російська агресія
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