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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Перша в історії за межами блоку. У Києві починається зустріч глав МЗС країн Євросоюзу

Україна-ЄС

У понеділок, 2 жовтня, у Києві починається зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

Про це повідомив очільник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель.

– Сьогодні я скликаю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС. Майбутнє України – в ЄС, – написав він у Twitter.

Як пише Euroactiv, серед головних тем:

Зараз дивляться
  • інтеграція України в ЄС;
  • демонстрація підтримки з боку ЄС;
  • підбиття підсумків важливих заходів, таких, як західна військова допомога та подальше посилення санкцій проти РФ.

За словами Борреля, підтримка України “не залежить від того, як розвиватиметься війна найближчими днями та тижнями”. Він наголосив на необхідності продовжувати і посилювати допомогу Києву.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що тимчасова бюджетна резолюція США, у якій не передбачене фінансування для України, не означає, що підтримка з боку союзників похитнулася.

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Фото: European Union in Ukraine

ЄС, Війна в Україні, Жозеп Боррель
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