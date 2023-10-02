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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ми не вважаємо, що підтримка з боку США похитнулася – Кулеба про бюджетну резолюцію

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Тимчасова бюджетна резолюція США, у якій не передбачене фінансування для України, не означає, що підтримка з боку союзників похитнулася.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем перед засіданням ради міністрів ЄС в Києві, інформує РБК-Україна.

– Питання в тому, чи є те, що відбулося в Конгресі США минулими вихідними, випадком, чи системою. Я вважаю, це був випадок. У нас дуже глибока дискусія з обома частинами Конгресу, республіканцями й демократами, – сказав він.

За словами міністра, на тлі потенційного шатдауну в Сполучених Штатах “рішення було прийняте таким, як воно є”. Водночас Україна продовжує роботу з обома партіями Конгресу, щоб це “не повторилося за жодних обставин”.

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Кулеба заявив, що у Києві не вважають, що підтримка з боку США похитнулась, оскільки американці розуміють, що на кону в Україні набагато більше, ніж сама Україна.

– Йдеться про стабільність і передбачуваність у світі. І тому я вірю, що ми зможемо знайти потрібні рішення, – наголосив він.

Увечері 30 вересня обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію про тимчасове фінансування уряду, куди не увійшла допомога Україні.

Президент США Джо Байден підписав відповідний проєкт, однак наголосив на необхідності продовжувати підтримку України.

Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що тимчасова бюджетна резолюція США не загрожує поставкам зброї, схваленим раніше.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, США
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