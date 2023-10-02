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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Рекорд Шахедів у вересні. Ігнат прогнозує подальше збільшення атак дронів

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Росіяни будуть лише нарощувати виробництво ударних дронів та запускати їх по Україні.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни запускають невелику кількість дронів, щоб виявити наші засоби ураження. Наприклад, цієї ночі окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

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Усього зафіксовано сім ударних БпЛА. Знищити вдалося чотири дрони.

Своєю чергою агенція Defence Express повідомила, що за вересень окупанти запустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131, а саме 503 безпілотники, 396 одиниць вдалося збити силами та засобами ППО – тобто майже 80%.

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БПЛА Shahed

Максимальна пауза між дроновими атаками становила лише два дні.

– Багато ракет власного виробництва у Росії не буде, бо ми бачили, скільки вони торік застосували і скільки мають високобійної зброї зараз. Тому ракет вони будуть менше застосовувати, бо для ракет є пріоритетніші цілі. Ракета – значно потужніша зброя, ніж дрон-камікадзе, і значно дорожча. І значно довше її виготовляти на підприємствах, ніж дрони-камікадзе, – роз’яснив Юрій Ігнат.

А ще Юрій Ігнат зауважив, що російський ворог дуже багато застосовує керованих авіабомб, найчастіше – на Півдні.

Тактична авіація та безпілотники на цьому напрямку “висять” постійно. Керовані авіабомби є проблемою вже понад пів року, заявив речник Командування Повітряних сил.

За його словами, щоб протидіяти авіаційним ударам, нам необхідні такі системи, як Patriot і сучасні винищувальні літаки.

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Безпілотники, Дрони, Росія
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Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
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