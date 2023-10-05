1,1 млн патронів: США передали Україні конфісковане іранське озброєння

США 2 жовтня передали Україні конфісковане іранське озброєння.

Про це Центральне командування США офіційно заявило у соцмережі Х (раніше Twitter).

Відомо, що США відправили Україні приблизно 1,1 млн патронів калібру 7,62 мм для стрілецької зброї.

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Боєприпаси були конфісковані в іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) дорогою до підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.

У пресрелізі повідомляється, що уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року після того, як Мін’юст США пред’явив КВІР цивільний позов про конфіскацію.

Зазначається, що зброю вилучили, оскільки КВІР мав передати її хуситам у Ємені, що порушує резолюції Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, що 27 вересня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти п’яти юридичних і двох фізичних осіб з Ірану, Китаю, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів. Вони сприяли постачанню компонентів для іранської програми з виробництва дронів.

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