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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ППО окупантів збила над Токмаком власний літак Су-35С – британська розвідка

ППО окупантів збила над Токмаком власний літак Су-35С – британська розвідка
Фото: Getty Images

Над тимчасово окупованим Токмаком Запорізької області, який розташований приблизно за 20 км від лінії фронту, 28 вересня російські сили протиповітряної оборони з високою ймовірністю збили один із власних багатоцільових бойових літаків Су-35С, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

– Хоча Росія втратила близько 90 літаків з початку вторгнення, це, ймовірно, лише п’ята втрата Су-35С – найсучаснішого російського бойового літака, що перебуває на озброєнні, – наголошують розвідники.

За їхніми даними, саме у Токмаку розміщуються російські штаби, з яких окупанти керують однією з найбільш напружених ділянок лінії фронту. Тому місто добре укріплене та захищене спеціальними системами протиповітряної оборони малої і середньої дальності.

– Вони майже напевно перебувають у дуже високій готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних глибоких ударів по таких об’єктах, – наголошується у зведенні оборонного відомства Британії.

Зараз дивляться

Раніше місцеві партизани оприлюднили відео падіння російського винищувача Су-35 під Токмаком після запуску російською протиповітряною обороною ракет із ЗРК С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Фото: Міноборони Росії

авіація РФ, Війна в Україні, Великая Британия, Запорізька область, літаки РФ, Розвідка, Російська агресія, Токмак
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