ЗСУ під Урожайним знищили бронегрупу із 50 росіян
Днями у бою під Урожайним, що на Донеччині, воїни 710 бригада охорони Держспецтрансслужби спільно з бійцями Окремої президентської бригади та іншими підрозділами Сил оборони знищили бронегрупу росіян.
Про це йдеться у повідомленні Державної спеціальної служби транспорту.
Урожайне розташоване на одному з двох головних напрямків контрнаступу українських військ.
Окупанти намагалися атакувати, бій тривав із ночі і до 19:00. У ході штурмових дій нашим бійцям вдалося знищити 9 одиниць ворожої техніки та понад 50 осіб піхоти.
Виявити бронегрупу окупантів допомогли бійці групи аеророзвідки Барбі. На атаку росіяни не очікували, тому українська артилерія спрацювала точно.
Під час виконання бойового завдання відзначилися своєю гранатометник Течік, гранатометник Посейдон, кулеметник Бай, снайпер Таліб, який влучив у танк з гранатомета АТ-4.
Фото: Державна спеціальна служба транспорту
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