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Валентина Летяк, редактор ленты

ПВО оккупантов сбила над Токмаком собственный самолет Су-35С — британская разведка

ПВО оккупантов сбила над Токмаком собственный самолет Су-35С — британская разведка
Фото: Getty Images

Над временно оккупированным Токмаком Запорожской области, который находится примерно в 20 км от линии фронта, 28 сентября российские силы противовоздушной обороны с высокой вероятностью сбили один из собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35С, считают в разведке Минобороны Великобритании.

— Хотя Россия потеряла около 90 самолетов с начала вторжения, это, вероятно, лишь пятая потеря Су-35С — самого современного российского боевого самолета, находящегося на вооружении, — отмечают разведчики.

По их данным, именно в Токмаке размещаются российские штабы, из которых оккупанты управляют одним из самых напряженных участков линии фронта. Поэтому город хорошо укреплен и защищен специальными системами противовоздушной обороны малой и средней дальности.

— Они почти наверняка находятся в очень высокой готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким объектам, — отмечается в сводке оборонного ведомства Великобритании.

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Ранее местные партизаны обнародовали видео падения российского истребителя Су-35 под Токмаком после запуска российской противовоздушной обороной ракет из ЗРК С-300.

Полномасштабная война в Украине длится уже 588-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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ПВО оккупантов сбила над Токмаком собственный самолет Су-35С — британская разведка

Фото: Минобороны России

авіація РФ, Война в Украине, Великая Британия, Запорожская область, літаки РФ, Разведка, Російська агресія, Токмак
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