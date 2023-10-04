ПВО оккупантов сбила над Токмаком собственный самолет Су-35С — британская разведка
Над временно оккупированным Токмаком Запорожской области, который находится примерно в 20 км от линии фронта, 28 сентября российские силы противовоздушной обороны с высокой вероятностью сбили один из собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35С, считают в разведке Минобороны Великобритании.
— Хотя Россия потеряла около 90 самолетов с начала вторжения, это, вероятно, лишь пятая потеря Су-35С — самого современного российского боевого самолета, находящегося на вооружении, — отмечают разведчики.
По их данным, именно в Токмаке размещаются российские штабы, из которых оккупанты управляют одним из самых напряженных участков линии фронта. Поэтому город хорошо укреплен и защищен специальными системами противовоздушной обороны малой и средней дальности.
— Они почти наверняка находятся в очень высокой готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким объектам, — отмечается в сводке оборонного ведомства Великобритании.
Ранее местные партизаны обнародовали видео падения российского истребителя Су-35 под Токмаком после запуска российской противовоздушной обороной ракет из ЗРК С-300.
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Фото: Минобороны России
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