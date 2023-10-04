Токмак готується до гарячого етапу: російські офіцери евакуюють свої сім’ї з прифронтового міста

Окупанти, ймовірно, готуються до жесту доброї волі. Російські офіцери евакуюють свої родини з Токмака та Молочанська.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив, що щоденна “бавовна” та звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворює Токмак із прифронтового міста на фронтове.

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— Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з потопаючого російського корабля. Місцева окупаційна “влада” – на низькому старті, її перевозять в інше місто. Також рософіцери інтенсивно евакуйовують свої сім’ї, – зазначив Федоров.

Зараз, за його словами, загарбники взялися вивозити заклади освіти − школи, училище, технікум.

— Паніки немає, але паніка є. Окупанти готуються до гарячої осені, — йдеться у повідомленні.

Крім того, увечері 3 жовтня окупанти оголосили, що 4 жовтня не працюватимуть адмінустанови, магазини, ринок.

Наразі невідомо, куди саме тікають російські окупанти з міста, але, за словами Федорова, навіть глибокий тил не врятує рашистів.

— Саме гарматне м’ясо другої армії світу не тікає, а збільшується! Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали росіян якнайдалі від України. До чого б не готувався ворог, але йому точно недобре, – наголосив мер окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, в поки що окупованому Токмаку Запорізької області лунають вибухи.

Джерело: Іван Федоров

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