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Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Токмак готується до гарячого етапу: російські офіцери евакуюють свої сім’ї з прифронтового міста

Токмак готується до гарячого етапу: російські офіцери евакуюють свої сім’ї з прифронтового міста
Фото: УНІАН

Окупанти, ймовірно, готуються до жесту доброї волі. Російські офіцери евакуюють свої родини з Токмака та Молочанська.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив, що щоденна “бавовна” та звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворює Токмак із прифронтового міста на фронтове.

Зараз дивляться

— Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з потопаючого російського корабля. Місцева окупаційна “влада” – на низькому старті, її перевозять в інше місто. Також рософіцери  інтенсивно евакуйовують свої сім’ї, – зазначив Федоров.

Зараз, за його словами, загарбники взялися вивозити заклади освіти − школи, училище, технікум.

— Паніки немає, але паніка є. Окупанти готуються до гарячої осені, — йдеться у повідомленні.

Крім того, увечері 3 жовтня окупанти оголосили, що 4 жовтня не працюватимуть адмінустанови, магазини, ринок.

Наразі невідомо, куди саме тікають російські окупанти з міста, але, за словами Федорова, навіть глибокий тил не врятує рашистів.

— Саме гарматне м’ясо другої армії світу не тікає, а збільшується! Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали росіян якнайдалі від України. До чого б не готувався ворог, але йому точно недобре, – наголосив мер окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, в поки що окупованому Токмаку Запорізької області лунають вибухи.

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Джерело: Іван Федоров

Війна в Україні, Евакуація, Токмак
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