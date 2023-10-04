Токмак готовится к горячему этапу: российские офицеры эвакуируют свои семьи из прифронтового города

Оккупанты, вероятно, готовятся к жесту доброй воли. Российские офицеры эвакуируют свои семьи из Токмака и Молочанска.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что ежедневная “бавовна” и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращает Токмак из прифронтового города в фронтовой.

Сейчас смотрят

— Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего российского корабля. Местная оккупационная “власть” — на низком старте, ее перевозят в другой город. Также рософицеры интенсивно эвакуируют свои семьи — отметил Федоров.

Сейчас, по его словам, захватчики взялись вывозить учебные заведения — школы, училище, техникум.

— Паники нет, но паника есть. Оккупанты готовятся к горячей осени, — говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 3 октября оккупанты объявили, что 4 октября не будут работать админучреждения, магазины, рынок.

Пока неизвестно, куда именно бегут российские оккупанты из города, но, по словам Федорова, даже глубокий тыл не спасет рашистов.

— Именно пушечное мясо второй армии мира не убегает, а увеличивается! Поэтому должны помогать нашим военным, чтобы они уверенно гнали россиян как можно дальше от Украины. К чему бы ни готовился враг, но ему точно нехорошо, — подчеркнул мэр оккупированного Мелитополя.

Напомним, сегодня, 4 октября, в пока что оккупированном Токмаке Запорожской области раздаются взрывы.

Источник: Иван Федоров

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.