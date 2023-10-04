Токмак готовится к горячему этапу: российские офицеры эвакуируют свои семьи из прифронтового города
Оккупанты, вероятно, готовятся к жесту доброй воли. Российские офицеры эвакуируют свои семьи из Токмака и Молочанска.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что ежедневная “бавовна” и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращает Токмак из прифронтового города в фронтовой.
— Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего российского корабля. Местная оккупационная “власть” — на низком старте, ее перевозят в другой город. Также рософицеры интенсивно эвакуируют свои семьи — отметил Федоров.
Сейчас, по его словам, захватчики взялись вывозить учебные заведения — школы, училище, техникум.
— Паники нет, но паника есть. Оккупанты готовятся к горячей осени, — говорится в сообщении.
Кроме того, вечером 3 октября оккупанты объявили, что 4 октября не будут работать админучреждения, магазины, рынок.
Пока неизвестно, куда именно бегут российские оккупанты из города, но, по словам Федорова, даже глубокий тыл не спасет рашистов.
— Именно пушечное мясо второй армии мира не убегает, а увеличивается! Поэтому должны помогать нашим военным, чтобы они уверенно гнали россиян как можно дальше от Украины. К чему бы ни готовился враг, но ему точно нехорошо, — подчеркнул мэр оккупированного Мелитополя.
Напомним, сегодня, 4 октября, в пока что оккупированном Токмаке Запорожской области раздаются взрывы.
Источник: Иван Федоров
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