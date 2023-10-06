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Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Дональд Трамп розглядає можливість очолити Палату представників

Дональд Трамп розглядає можливість очолити Палату представників
Фото: Getty Images

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що готовий тимчасово обійняти посаду спікера Палати представників. Він висловив таку готовність до того моменту, поки законодавці не ухвалять остаточного рішення щодо кандидата на цю посаду.

Інформацію про це надав Politico, посилаючись на джерело в Республіканській партії.

— Мене попросили виступити в ролі об’єднувача, оскільки маю багато друзів у Конгресі, – зазначив Трамп.

Він не розголошував імена тих, ким була подана ця пропозиція, але відомо, що кілька представників Республіканської партії висловили підтримку йому на посаді спікера.

Зараз дивляться

Експрезидент відзначив, що готовий стати спікером для об’єднання Республіканської партії, поки законодавці не ухвалять рішення щодо кандидата на цю посаду. Він також враховує можливість обійняти цю посаду на строк 30, 60 або 90 днів.

Після відставки Маккарті, голова комітету Палати представників з правових питань Джим Джордан і голова більшості Стів Скаліз заявили про свою готовність висунути свої кандидатури на посаду спікера.

Уточнюється, що Трампу буде потрібна одностайність у Республіканській партії, що може стати перешкодою для скандального колишнього президента.

Також повідомляється, що Республіканська партія в повному складі збереться у вівторок, 10 жовтня, на внутрішній форум кандидатів.

Нагадаємо, Кевіна Маккарті усунули з посади спікера нижньої палати Конгресу США. Так, за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу проголосували 216 представників, проти — 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади спікера.

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Джерело: Politico
Дональд Трамп, Конгрес США, США
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