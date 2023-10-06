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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Ракета Буревісник: характеристики зброї, якою РФ лякає світ

Ракета Буревісник: характеристики зброї, якою РФ лякає світ

Російський президент Володимир Путін знову почав лякати світ ядерною зброєю. Так, очільник Кремля заявив, що Росія нібито успішно випробувала нові ядерні ракети.

Йдеться про ракети типу Буревісник, які здатні нести ядерний боєзаряд. Що відомо про ракету Буревісник: основні характеристики та особливості – читайте в матеріалі.

Ракета Буревісник: характеристики зброї 

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що ракета Буревісник – це російська розробка ракети з ядерним двигуном. Ще в Радянському Союзі цю ідею намагалися втілити, однак згодом від неї відмовилися. Адже поставити ядерний реактор, який вироблятиме тепло та в різні способи буде використовуватися, технічно вкрай складно.

Зараз дивляться

Однак згодом росіяни повернулися до цієї ідеї і вирішили, що таку ракету можна зробити. Та поки що жодного разу вона не полетіла. Адже технічно – це вкрай важке завдання.

По-перше, в ній досить важкий двигун. Він набагато важчий, аніж двигун звичайного типу. Також він має охолоджуватися, як і будь-який ядерний реактор.

– Тому я вважаю, що їм (російським розробникам, – Ред.), важливо розповідати про те, що ракета Буревісник – неймовірно сучасна розробка, аби задовольнити Путіна.

Поки що інженери намагалися зробити понад 10 пусків цієї ракети. І жоден з них не увінчався успіхом, – додав експерт.

Ракета Буревісник: чому немає повної інформації про характеристики зброї

Детальні характеристики зброї російські розробники не афішують.

На сайтах місцевих ЗМІ пишуть про необмежену дальність, найчастіше – за словами президента Росії.

Низка російських ЗМІ стверджують, що штормовий птах (переклад Буревісника з російської), здатен подолати практично всі системи перехоплення. Його технічні характеристики класифікуються як секретні.

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