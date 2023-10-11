У ГУР оцінили, скільки років потрібно армії РФ на повне відновлення

Відновлення російської армії може тривати від 10 до 20 років. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов.

– Є різні оцінки і методики. Відновитися до того стану, який був, – це одна категорія. В цілому можна говорити про 10 років плюс, може, до 20. Але відновлення армії агресора може відбуватися з урахуванням помилок, використовуючи інші тактики та підходи, не роблячи вже ставку на велику кількість застарілого озброєння, шукаючи нові методи. Це також залежить від ресурсів, – пояснив розвідник.

За його словами, якраз фінансові ресурси у РФ зараз є, оскільки у бюджеті на наступний рік закладено ще більше коштів на армію, “що означає додаткові виклики для України та проукраїнської коаліції”.

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Тому вважає, що агресору не можна давати перепочинку без відновлення суверенітету України та покарання воєнних злочинців. Це лише провокуватиме підготовку до наступних агресивних дій.

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