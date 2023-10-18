Візит Путіна до КНР несе певні ризики, Україна відпрацьовує різні сценарії – Юсов

Візит до Китаю російського диктатора Володимира Путіна несе певні ризики для України. Наша розвідка відпрацьовує різні сценарії та стежить за ситуацією.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Так він відповів на запитання, чи несуть сьогоднішні зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном та Віктором Орбаном якісь загрози для України.

Зараз дивляться

– Ризики це для нас, звичайно, певні несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна в цій ситуації. Україна не лише відстежує, а й відпрацьовує різні сценарії в цьому напрямі, – наголосив Юсов.

Він додав, що розвідка уважно відстежує будь-яку активність російського диктатора “стосовно всіх ризиків”.

Юсов також звернув увагу, що Росія сьогодні стала сировинним придатком у “світових економічних процесах”.

– І коли представників цього сировинного придатка кудись запрошують, на них передусім так і дивляться, які б пафосні слова російський диктатор чи його поплічники при цьому не озвучували, – заявив представник ГУР.

Як відомо, сьогодні диктатор РФ перебував у Пекіні, де проходить міжнародний форум Один пояс, один шлях. Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпом.

Крім того, вперше з початку повномасштабної війни в Україні відбулася зустріч диктатора з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Останній відомий своїми проросійськими поглядами та неоднозначними заявами.

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