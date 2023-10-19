Діти війни: чи передбачені в Україні пільги та які саме

Життя чималої кількості дітей невпізнано змінилося після 24 лютого 2022 року, коли вони втратили свої будинки, рідних та друзів.

Згідно з Постановою Кабміну № 268 Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, держава вживає заходів для їхнього соціального захисту, присвоюючи спеціальний статус та надаючи відповідну допомогу.

Чи передбачені в Україні пільги дітям із статусом діти війни, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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На сьогодні у законодавстві не погоджено соціальних гарантій, виплат для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, оскільки це питання регулює застарілий Закон України Про соціальний захист дітей війни.

Такий закон передбачає соціальні гарантії винятково для осіб, які є громадянами України та яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше ніж 18 років.

Тому у Кабміні зареєстрували проєкт Закону 9042, який визначає, що дитиною війни є особа, яка проживала (проживає) в районах проведення воєнних (бойових) дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації або на лінії розмежування та не досягла повноліття (18 років), у тому числі дитина, яка перебувала у стані внутрішньоутробного розвитку.

У цьому проєкті також передбачені такі соціальні пільги:

щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку. Порядок та умови надання щорічної грошової допомоги встановлюються Кабінетом Міністрів України;

компенсація витрат, пов’язаних із отриманням психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку. Розмір, умови та порядок виплати компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України;

державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Однак проєкт лише розглядається у Верховній Раді та не ухвалений. Через це кількість соціальних гарантій для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, залишається незначною.

Згідно із законом Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб передбачено, що діти, які мають статус постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, можуть безплатно харчуватися у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Окрім того, статус дітей може передбачати певні пільги на місцевому рівні. Все це залежить від рішень кожної територіальної громади окремо.

Найчастіше проблеми можуть виникати на етапі збору документів. Зокрема, доказової бази наслідків воєнних дій і збройних конфліктів для дитини з урахуванням обставин, які передбачає постанова.

Окрім того, на труднощі також впливає надто бюрократизований процес подання документів.

Варто додати, що досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

Нагадаємо, статус дитини війни у 2023 році може отримати неповнолітня особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Джерело: Кабінет міністрів

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