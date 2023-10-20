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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Хорватія відправила в Україну всі свої гелікоптери Мі-8 – Пентагон

українські Мі-8
Фото: Getty Images

Влада Хорватії вже передала Україні свої багатоцільові гелікоптери Мі-8 у межах військової допомоги.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з хорватським колегою Маріо Баножичем у Пентагоні. Стенограма оприлюднена на сайті американського Міноборони.

Остін відзначив те, що Хорватія продовжує непохитно підтримувати Україну.

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– І ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання: це і всі ваші гелікоптери Мі-8, і передове розгортання ваших сил у складі бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також ваші пожертви на гуманітарну допомогу, – наголосив глава Пентагону.

Він додав, що всі ці кроки мають “реальне значення у боротьбі України за свободу”.

Маріо Баножич у відповідь зазначив, що Хорватія співпрацює із США на двосторонній основі та через НАТО, “щоб захищати демократичні цінності та міжнародний порядок, заснований на правилах”.

Що відомо про отримання вертольотів від Хорватії

Ще наприкінці лютого в хорватських ЗМІ з’явилася інформація, що Хорватія готується відправити до України 14 транспортних гелікоптерів: дванадцять Мі-8 МТВ-1 і два Мі-8Т.

Їх зняли з озброєння збройних сил Хорватії, після чого вертольоти проходили технічне обслуговування перед відправленням.

Сім вертольотів планували перевезти наземним шляхом у частково розібраному стані, а решта мала полетіти до Польщі, звідки їх збиралися відправити до України.

Після цього у Хорватії мали залишитися десять транспортних гелікоптерів Мі-171Ш та чотири Black Hawk.

Згодом у Міноборони Хорватії підтверджували плани передати Україні гелікоптери Мі-8, які раніше стояли на озброєнні хорватської армії.

Джерело: Міноборони США, Jutarnji list

Війна в Україні, військова допомога, Вертоліт, Пентагон, Хорватія
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