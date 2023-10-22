Потрібна ротація, лікування, заміна: ГУР про необхідність мобілізації в Україні
В Україні триває війна за виживання, яка прийшла у кожне місто. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони закликають українців приєднатися до Сил безпеки та оборони.
Про таку необхідність заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. За його словами, багато родин відчули на собі, як прийшла війна у кожен регіон України.
– Це означає, що оборонці не десь там. Це не люди з металу, їм потрібна ротація, лікування, заміна. На жаль, вони гинуть, – наголосив представник української розвідки.
За його словами, у системі захисту кожен українець може знайти собі місце, не обов’язково потрібно брати участь в штурмових діях.
– У Силах безпеки і оборони потрібні фахівці за величезною кількістю спеціалізацій. Ще раз наголошую – кожен зможе себе там знайти та зробити свій внесок у справу захисту України, – стверджує Юсов.
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