Запит на понад $60 млрд для підтримки України: посол у США розповіла, куди підуть гроші

Бюджетний запит, поданий Білим домом до Конгресу США, передбачає близько $61,4 млрд для України. $46,1 млрд з них складають оборонні витрати і $11,8 млрд – економічна, фінансова, цивільна підтримка.

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що в американському бюджетному законодавстві запит – це візія адміністрації, і аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на бюджетний документ всередині Конгресу.

Зараз дивляться

Водночас головні цифри запиту такі:

Оборонні видатки

$18 млрд – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США, відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України;

$12 млрд – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;

$1,7 млрд – для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;

$14,4 млрд – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.

Економічна, фінансова, цивільна та ядерна безпека

$14,75 млрд включають $11,8 млрд для надання прямої бюджетної підтримки Україні;

$2,2 млрд для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;

$360 млн Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;

$100 млн – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжні програми;

Допомога у сфері ядерної безпеки – $149,5 млн Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США).

Гуманітарна допомога

$481 млн на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Крім того, Україні пропонують виділити значну частину фінансування, що передбачена на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами наразі не завершено):

$3,5 млрд для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;

$5,7 млрд для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною Росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.

Маркарова наголосила, що в Палаті представників США ця пропозиція може бути винесена для розгляду і голосування винятково після того, як буде врегульоване питання з обранням спікера.

Раніше США ввели санкції проти іранської компанії, яка виробляла компоненти дронів, що застосовувалися Росією у війні в Україні.

Фото: Оксана Маркарова

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.