337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол

На евакуацію зі смуги Гази записалися 337 українців. Всього громадян України у цьому регіоні може бути близько пів тисячі.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в етері Радіо Свобода.

– На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І щойно наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести осіб оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть, пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна, – сказав він.

За словами Корнійчука, пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом для іноземних громадян можуть відкрити завтра.

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Окрім евакуації українців, посольство також допомагає вивезти з сектору Гази громадян інших держав.

– Ми зобов’язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. В нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли більше 20 громадян Молдови. Зараз ідеться про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками, – зазначив посол України в Ізраїлі.

19 жовтня з Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний борт – до Румунії відправили 79 українців.

Джерело : Радіо Свобода

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