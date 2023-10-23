Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
У ГУР назвали причину, чому зараз спостерігається пауза масованих ракетних ударів
Фʼюрі та Усик узгодили дату поєдинку: коли відбудеться бій
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол

337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол
Фото: Getty Images

На евакуацію зі смуги Гази записалися 337 українців. Всього громадян України у цьому регіоні може бути близько пів тисячі.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в етері Радіо Свобода.

– На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І щойно наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести осіб оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть, пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна, – сказав він.

За словами Корнійчука, пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом для іноземних громадян можуть відкрити завтра.

Зараз дивляться

Окрім евакуації українців, посольство також допомагає вивезти з сектору Гази громадян інших держав.

– Ми зобов’язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. В нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли більше 20 громадян Молдови. Зараз ідеться про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками, – зазначив посол України в Ізраїлі.

19 жовтня з Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний борт – до Румунії відправили 79 українців.

Читайте також
Ізраїль посилив атаки на північ Гази, а в ООН заявляють про катастрофічну ситуацію
сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Евакуація, Сектор Газа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вивела два носії Калібрів: Гуменюк оцінила ймовірність ракетного удару з моря
Наталія Гуменюк
Коригував обстріли Черкащини: агент РФ із партії Жириновського отримав довічне
в'язниця
Росіяни хочуть відрізати Мар’їнку, ведуть безрезультативні штурми – ДПСУ
337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол
Військкоми за останні пів року незаконно збагатилися на понад 255 млн грн – НАЗК
337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол
Після поглиблення дна: до порту Маріуполя уперше зайшов морський балкер РФ
Маріуполь

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
337 українців записались на евакуацію з сектору Гази – посол
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь