НАБУ підозрює чинного нардепа у заволодінні понад 320 га землі

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру народному депутату IX скликання у заволодінні земельними ділянками площею 320 га.

Крім нього підозру оголосили ще трьом особам: екскерівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, колишньому директору держпідприємства та директору приватного підприємства.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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За даними слідства, у 2016-2019 роках нардеп, маючи вплив на службовців Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, що перебували у постійному користуванні держпідприємства.

Згідно із задумом, директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після цього ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми.

Внаслідок таких дій держава зазнала збитків на понад 123 млн грн. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

У НАБУ не вказують прізвище нардепа, але за даними джерел видання Українська правда, йдеться про Роберта Горвата із депутатської групи Довіра, який у 2019 році обрався до Верховної Ради на Закарпатті.

Джерело : НАБУ

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