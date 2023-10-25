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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

НАБУ підозрює чинного нардепа у заволодінні понад 320 га землі

НАБУ будівля
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру народному депутату IX скликання у заволодінні земельними ділянками площею 320 га.

Крім нього підозру оголосили ще трьом особам: екскерівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, колишньому директору держпідприємства та директору приватного підприємства.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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За даними слідства, у 2016-2019 роках нардеп, маючи вплив на службовців Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, що перебували у постійному користуванні держпідприємства.

Роберт Горват – НАБУ оголосило підозру нардепу у заволодінні 320 га

Фото: НАБУ

Згідно із задумом, директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після цього ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми.

Роберт Горват – НАБУ оголосило підозру нардепу у заволодінні 320 га

Фото: НАБУ

Внаслідок таких дій держава зазнала збитків на понад 123 млн грн. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

У НАБУ не вказують прізвище нардепа, але за даними джерел видання Українська правда, йдеться про Роберта Горвата із депутатської групи Довіра, який у 2019 році обрався до Верховної Ради на Закарпатті.

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Джерело: НАБУ
Верховна Рада IX скликання, НАБУ
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