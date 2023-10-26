Польща має найвищий рівень зайнятості українських біженців серед 12 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це повідомляє Notes from Poland з посиланням на звіт організації.

Зазначено, що у Польщі 65% біженців працездатного віку знайшли роботу. На другому місці – Велика Британія (61%), на третьому – Швеція (56%).

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У Литві рівень зайнятості українців – 53%, у Чехії – 51%, Данії, Нідерландах та Естонії– 46%, у Франції – 33%.

Найнижчі показники зафіксовані у Швейцарії та Італії – лише 19% українських біженців були працевлаштовані.

У звіті немає даних щодо Німеччини, де зараз перебуває найбільше біженців з України.

– Українські біженці інтегруються на ринки праці країн, що їх приймають, значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців. В середньому [раніше] принаймні половині прибулих потрібно було від п’яти до десяти років, щоб забезпечити себе роботою, – йдеться у звіті.

Водночас значна частина початкових можливостей працевлаштування для українських біженців була зосереджена на низькокваліфікованих роботах, незважаючи на те, що українці мають освіту вище середнього.

Дані, зібрані ОЕСР, охоплюють зайнятість біженців лише в 12 з 38 країн-членів й отримані з різних національних і міжнародних джерел. У випадку Польщі, Великобританії, Чехії та Італії вони базувалися на опитуваннях.

Дані також були зібрані в різний час для різних країн. Дані з Польщі є найстарішими і походять зі звіту Нацбанку Польщі за листопад минулого року.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи Елла Лібанова повідомила, що після війни в Україну повернеться частина мігрантів, але не більше половини.

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