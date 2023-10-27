Президент України Володимир Зеленський у розмові із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком поінформував про спроби російських окупантів оточити Авдіївку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що наші воїни зупинили окупантів біля Авдіївки і завдали ворогу чималих втрат, які становлять щонайменше бригаду особового складу (від 1 000 до 8 000 осіб).

Президент України подякував Великій Британії за непохитну підтримку наших Збройних сил та народу.

Зеленський та Сунак обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи протиповітряної оборони ракетами та антидроновими засобами.

– Я повідомив Ріші про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Український зерновий коридор продовжить працювати попри все, – зауважив очільник держави.

Крім того, обидва лідери обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході й погодилися, що зупинка ескалації військового конфлікту є в інтересах світової спільноти.

Раніше прем’єр Великої Британії Ріші Сунак запевнив, що поки не планується відправляти британських інструкторів в Україну для навчання військових ЗСУ.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

