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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Можливість перерізати логістику з Криму: яке значення має операція ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Операції українських військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області можуть відвернути увагу від наступу РФ під Авдіївкою та Куп’янськом, та, в разі успіху, перерізати сполучення з Кримом.

Про це у своєму блозі на Youtube розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Цікава ситуація на лівобережжі Херсонщини. Оскільки інформація про те, що там – в районі Козачих Лагерів та південніше – діють українські військові, це дуже важливо. Якщо, за задумом командування, це більш потужна флангова операція із задіянням техніки, інших сил та засобів, це може призвести до дуже успішних дій для нас, бо з’явиться можливість зайти з флангу в тил ворогові, – пояснює експерт.

За його словами, це призведе до порушення логістики окупантів, а росіяни будуть вимушені перекидати свої сили з Мелітопольського напрямку на лівобережжя Херсонщини, що дасть можливість українським Силам оборони діяти активніше на Запоріжжі, в районі Вербового.

Зараз дивляться

– Це порушуватиме логістичне сполучення (окупантів, – Ред.) з Кримом. Тому тримаємо кулаки за наші сили там. Але треба розуміти, що операція такого рівня потребує залучення техніки і засобів протиповітряної оборони – для прикриття наших позицій та сил від численних атак ворога з повітря, – додає Мусієнко.

Експерт вказує, що флангова операція українського командування як спосіб парирування російського наступу на Куп’янському та Авдіївському напрямках враховує контекст та момент, поки відвернута увага від напрямку на Херсонщині.

Висадка ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Перші повідомлення про нову висадку українських сил на лівому березі Дніпра в Херсонській області з’явились 17 та 18 жовтня. Тоді повідомлялось, що сили України могли перетнути Дніпро та висадитися в районі населених пунктів Піщанівка та Пойми.

Вже 21 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказували, що українські війська утримують позиції у Кринках на Херсонщины, що на відстані 27 км на схід від Херсону та за 2 км від річки Дніпро.

Вже сьогодні, 25 жовтня, із посиланням на заяви російських блогерів йшлося, що ЗСУ нібито висадилися поблизу Підстепного та утримують ділянку дороги, що сполучає Пойму, Козачі Лагері та Кринки.

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Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Херсонська область
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