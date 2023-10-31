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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кулеба про обговорення Формули світу на Мальті: Усе, що залишилося Росії – це стікати жовчю

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Після того, як лунали заклики долучити Росію до переговорів з врегулювання війни з Україною, зараз можна спостерігати повну фіксацію на Формулі миру.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів ведучому телемарафону Єдині новини, ведучому головного політичного ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку.

Він прокоментував зустріч на Мальті 28-29 жовтня, де майже 70 країн на рівні радників глав держав долучились до обговорення Формули миру, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

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Дмитро Кулеба назвав динаміку “доволі позитивною” та спростував інформацію про те, що нібито Україна втратила дипломатичні зв’язки із країнами так званого Глобального півдня. За інформацією Кулеби, якщо попередня зустріч мала 44 країни-учасниці, то сьогодні це вже 66 представників, що відбулось, зокрема, завдяки країнам того ж Глобального півдня.

– Все, що залишилось Росії на тлі просування Формули миру – це стікати жовчу та розповідати, що це все нереалістично і це ніколи не здійсниться. Я нагадаю, що донедавна були розмови про різні альтернативні плани та бачення, про залучення Росії до планів врегулювання (конфлікту, – Ред.). Тепер ми бачимо фактично повну фіксацію на Формулі миру президента Зеленського, яка відповідає інтересам України, – сказав він.

За словами Кулеби, рух позитивний, але кожен наступний крок буде даватись важко.

Міністр закордонних справ також звернув увагу на те, що на зустрічі в Мальті вдалось вперше ухвалити документ, в якому засвідчується намір представників країн-учасників скликати, як результат цих зустрічей, глобальний саміт на рівні лідерів країн-учасників Формули миру.

– Ми вперше на третьому засіданні, коли всі підписались під тим, що будемо працювати над організацією саміту. Це звісно ще нічого не говорить про терміни, коли це відбудеться, але також потрібно розуміти, що скликати міжнародний дієвий саміт миру – це надзвичайно складна робота і тут не слід чекати на швидкі результати. Головне тут не швидкість, а якість, – сказав він.

Як пройшла конференція щодо Формули миру на Мальті

Нагадаємо, 28-29 жовтня на Мальті проходила третя конференція щодо Формули миру, ініційованої Україною. Переговори відбувались на рівні радників із зовнішньої політики та національної безпеки.

Одним з результатів консультацій стало узгодження проведення Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.

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Примітно, що Китай не брав участі в перших переговорах щодо української Формули миру в червні в Копенгагені, проте в серпні на зустрічі у Джидді був спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей. На третій конференції, яка проходила на Мальті, представник Китаю був відсутнім.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Формула миру
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