Зеленський: Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя

Росія не здатна протистояти у війні з Україною стратегічно, про що свідчать другі за рік заворушення всередині держави-терориста, які цього разу відбулись у Дагестані.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 30 жовтня.

– Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію водночас забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно, – сказав президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що стратегічно “ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія”.

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Для цього, за його словами, потрібна спільна як єдність в Україні, так і єдність усієї Європи, єдність Америки та єдність усього вільного світу загалом, оскільки “єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя“.

Також він розповів про свою розмову із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, якого поінформував про ситуацію на передовій та про дії і можливості України.

– Я вдячний за допомогу! За системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря. Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються. Дуже важливо також і те, що Нідерланди стали першою державою з-поза меж Великої сімки, із якою ми почали двосторонню роботу щодо безпекових гарантій. Обговорили з паном премʼєр-міністром і результати зустрічі радників щодо Формули миру на Мальті, – сказав він.

Також президент прозвітував про свою зустріч із делегацією Конгресу США, до якої увійшли троє конгресменів, що приїхали із візитом до України.

Володимир Зеленський каже, що поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, про “дуже успішне” застосування американських ATACMS, нещодавно переданих українським Силам оборони, і обговорив продовження військової та бюджетної підтримки.

– Важливий візит солідарності. Я вдячний усім у Конгресі – в обох партіях, – хто допомагає захищати свободу, Президенту Байдену, його команді та кожному американцю, хто відчуває, що свобода у світі може вистояти лише тоді, коли Америка сильна й коли у ворогів вільного світу немає сумніву в американському лідерстві, – сказав український лідер.

Окремо український лідер розповів про кілька важливих нарад щодо наших подальших міжнародних кроків. Серед них – підсумкову нараду щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів стосовно Формули миру.

Окремо була проведена нарада щодо очікуваної оцінки від Єврокомісії з прогресу України у європейській інтеграції.

Також була проведена нарада щодо стратегії України зі збереження уваги світу до російсько-української війни, з підтримки тієї єдності, яка допомагає нам захищатися та забезпечувати системне послаблення держави-агресора.

У зверненні президент також відзначив бойові українські бригади.

– Усіх воїнів, які б’ються на найбільш гарячих напрямках фронту. Дякую всім воїнам, які своїми штурмами та своєю стійкістю – героїчною стійкістю – доводять на ділі, що Україна здатна протистояти російському тиску, здатна знищувати окупантів, здатна перемогти, – сказав він.

Серед названих підрозділів військ він виокремив 53, 110 ОМБр та 79 бригаду ДШВ, яким подякував за Авдіївку та Мар’їнку.

14, 32 та 57 окремим мотопіхотним бригадам він подякував за захист Куп’янського напрямку.

Окрема подяка пролунала для 80 окремої десантно-штурмової бригади та 93 ОМБр за Бахмутський напрямок та просування там уперед.

33 ОМБр президент подякував за захист Півдня України.

Джерело : Офіс президента

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