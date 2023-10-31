Ситуація в районі Куп’янська, Авдіївки та Херсону: Зеленський провів важливу Ставку

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня провів “тривалу та важливу” Ставку верховного головнокомандувача.

– У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота зернового коридору. Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту, – уточнив глава держави.

За його словами, обговорювалася безпека Одеської області – захист людей, енергооб’єктів, портової інфраструктури, зокрема посилення регіональної системи ППО, а також безпека в прикордонних та прифронтових регіонах.

І, звісно ж, президент говорив з військовим командуванням про ситуацію на фронті в районі Куп’янська, Авдіївки та Херсону.

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– Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натовського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна, – підсумував Зеленський.

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