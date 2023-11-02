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Ілля Нежигай, редактор стрічки
Олександр Мусієнко, Політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат, експерт ГО Центр оборонних стратегій

Стаття Залужного є “дороговказом”, за яким влада України має спілкуватися з партнерами – Мусієнко

Стаття Залужного є “дороговказом”, за яким влада України має спілкуватися з партнерами – Мусієнко

Стаття головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в журналі The Economist є дороговказом, завдяки якому українська влада має спілкуватися з партнерами України та пояснювати стратегічні потреби українського війська на полі бою.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко на своєму Youtube-каналі.

Він прокоментував колонку Валерія Залужного для про те, які загрози становить позиційна війна для України, та п’ять пріоритетів для українського війська, які можуть змінити перебіг бойових дій.

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– Найважливіше, стосовно чого робить підсумок головнокомандувач, що інновації, кращі засоби управління, мотивації та забезпеченні командного складу є нашим ключем для того, щоб не допустити позиційної війни і зробити її маневровою, тобто з рухом, із наступальними діями, зі звільненими територіями, – сказав він.

Олександр Мусієнко вказує, що призведення ситуації до позиційної війни може затягнути війну надовго, тоді буде невідомо, наскільки збережеться підтримка партнерів України та як швидко українські воїни зможуть деокупувати території держави.

– Ще пан Залужний говорить про підготовку додаткових сил, резервів і засобів, які так само потрібні. Йдеться про підготовку сил на весну. Вже зараз потрібно говорити з нашими партнерами і думати про осінньо-літню компанію 2024 року: якою вона буде, її параметри, цілі, що для цього потрібно, скільки потрібно людей додатково, зброї, обсяги тощо. Це стратегічний хід, – сказав експерт.

Він вказує, що є небажання українського військового керівництва входити в етап стояння на місці, а водночас є готовність продовжувати боротьбу далі, для чого потрібно відповідне забезпечення.

Також Мусієнко вказує на своєчасність колонки Залужного, оскільки напередодні вийшла публікація в журналі Time, де йшлося про складності президента Володимира Зеленського як усередині держави, що веде війну, так і за кордоном, у відносинах з міжнародними партнерами.

– Військові чітко бачать і розуміють, тому тут вони єдині з політичним керівництвом, – пояснює експерт.

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Він також вказує, що публікація Залужного є відповіддю республіканцям зі Сполучених Штатів, які надіслали листа президенту США Джо Байдену із закликом пояснити цілі російсько-української війни.

Олександр Мусієнко також вважає, що стаття є демонстрацією військовим керівництвом України чіткого і стратегічного бачення того, як мають продовжуватися бойові дії.

– Це сильний, чіткий і зрозумілий меседж і посил. Дуже добре, що він з’явився саме зараз. Це свідчить про стратегічне бачення, яке розвинуте у військового керівництва. Саме такою і має бути ця реакція. Гадаю, що ця реакція буде підтримана і з боку президента України, Міністерства закордонних справ і ми вийдемо на чіткі та зрозумілі дискусії з американськими партнерами, маючи чіткий дороговказ в матеріалі Валерія Залужного і будемо переконувати наших партнерів дуже серйозно працювати, – сказав він.

Експерт резюмував, що з огляду на сьогоднішні виклики на фронті, не можна допустити, щоб військова допомога Україні зменшувалась.

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Фото: Валерій Залужний

Війна в Україні, військова допомога, Валерій Залужний, Олександр Мусієнко, Підтримка України, Російська агресія
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