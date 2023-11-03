Нічна масована атака РФ на Хмельниччину: влучань та постраждалих немає

У Хмельницькій області вночі під час масованої атаки ворожих дронів лунали вибухи. Військові попереджали про загрозу для Старокостянтинова.

За даними Хмельницької ОВА, інформації про влучання та постраждалих немає.

– За підсумками цієї тривожної ночі, інформації щодо влучань та постраждалих на території області немає, – йдеться у повідомленні ОВА.

Зараз дивляться

Своєю чергою Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ ворог запустив по Україні 40 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Наші Сили оборони збили 24 безпілотники.

Також з окупованої Херсонщини росіяни пустили керовану авіаракету Х-59. Її успішно знищено.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.