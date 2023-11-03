Нічна масована атака РФ на Хмельниччину: влучань та постраждалих немає
У Хмельницькій області вночі під час масованої атаки ворожих дронів лунали вибухи. Військові попереджали про загрозу для Старокостянтинова.
За даними Хмельницької ОВА, інформації про влучання та постраждалих немає.
– За підсумками цієї тривожної ночі, інформації щодо влучань та постраждалих на території області немає, – йдеться у повідомленні ОВА.
Своєю чергою Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ ворог запустив по Україні 40 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Наші Сили оборони збили 24 безпілотники.
Також з окупованої Херсонщини росіяни пустили керовану авіаракету Х-59. Її успішно знищено.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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