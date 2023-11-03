ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 850 російських окупантів.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Також наші військові за добу знищили 88 одиниць важкої техніки ворога, зокрема 36 артсистем.

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Втрати РФ у війні на 3 листопада 2023:

особового складу ‒ близько 303 270 (+850) осіб,

танків ‒ 5265 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 9901 (+24) од,

артилерійських систем – 7328 (+36) од,

РСЗВ – 854 (+4) од,

засобів ППО ‒ 566 од,

літаків – 322 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7) од,

крилаті ракети ‒ 1551 (+2) од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33) од,

спеціальної техніки ‒ 1034 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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