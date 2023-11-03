Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 850 російських окупантів.
Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Також наші військові за добу знищили 88 одиниць важкої техніки ворога, зокрема 36 артсистем.
Зараз дивляться
Втрати РФ у війні на 3 листопада 2023:
- особового складу ‒ близько 303 270 (+850) осіб,
- танків ‒ 5265 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9901 (+24) од,
- артилерійських систем – 7328 (+36) од,
- РСЗВ – 854 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 566 од,
- літаків – 322 од,
- гелікоптерів – 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7) од,
- крилаті ракети ‒ 1551 (+2) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33) од,
- спеціальної техніки ‒ 1034 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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