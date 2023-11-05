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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Якщо Росія вб’є нас усіх, то нападе на країни НАТО – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “Зустріч із пресою” на телеканалі NBC застеріг Захід, що небезпечною “альтернативою” продовженню підтримки ЗСУ може стати напад Росії на одну з країн НАТО.

– Якщо Росія вб’є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, тож ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде – вибачте, але ціна буде вищою, – сказав він.

Глава української держави відзначив важливість того, щоб союзники України продовжували надавати підтримку, оскільки Київ захищає спільні цінності та демократію.

Системи ППО для України

Зеленський наголосив на необхідності Україні систем протиповітряної оборони та безпілотників, які можуть атакувати та збирати розвідувальну інформацію.

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Він зазначив, що Україна почала виробляти деякі безпілотники, але потребує більше. Без такої допомоги українцям буде важко “зробити крок вперед”.

Нам потрібно врятувати нашу країну. Тому один зі способів – спільне виробництво засобів протиповітряної оборони.

Але на цю мить, під час нашого спільного виробництва, наше послання до світу, до Сполучених Штатів, до Європи, до Азії: дати нам деякі системи протиповітряної оборони, просто використовувати їх, просто орендувати їх, орендувати на цей період, особливо взимку. Зима – це дуже складний період, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві Зеленський заявив, що на нього ніхто з лідерів ЄС чи США не тисне з приводу того, щоб Україна сіла за стіл переговорів із Росією.

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Війна в Україні, НАТО, Російська агресія, США, Україна
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